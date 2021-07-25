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AVRUPA

Hedef Fransız İslam’ı

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, siyaset bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, Fransa’da yürürlüğe giren ırkçı yasayı Yeni Şafak’a değerlendirdi. Bayraklı, "Fransa’da devlet eliyle Müslümanları asimile etmeyi ve baskı altına almayı amaçlayan çok şiddetli islamofobik bir politika yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doç. Dr. Enes Bayraklı Fransa’da yürürlüğe giren ırkçı yasayı Yeni Şafak’a değerlendirdi: ​Hedef Fransız İslam’ı
Doç. Dr. Enes Bayraklı

Söz konusu yasanın Türkiye’deki 28 Şubat sürecini anımsattığını belirten Bayraklı, “Türkiye, Fransa’da şu anda olup bitenleri 1990’larda yaşadı. Çünkü Türkiye’deki Kemalist jakoben laiklik anlayışı da Fransa’dan devşirilmiş bir anlayıştı. Başörtüsü yasağı, kamusal alan tartışmaları, bir devlet İslam’ı oluşturma ve bunu halka empoze etme girişimi; imamların, vaazların ve hutbelerin devlet kontrolü altına alınması... Bundan 30 sene öncesi Türkiye’nin tartışmalarıydı. Bunların aynısını bugün Fransa’da görüyoruz” dedi.

Bayraklı “Fransa’da devlet eliyle Müslümanları asimile etmeyi ve baskı altına almayı amaçlayan çok şiddetli islamofobik bir politika yürütülüyor” diyerek sözlerini noktaladı.

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