Dünya Fransanın 28 Şubatı
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Fransa'nın 28 Şubat'ı

Fransa’da hükümet Müslümanları hedef alan ırkçı yasa doğrultusunda ilk icraatlarını gerçekleştirmeye başladı. Müslümanların hareketlerini raporlayıp bildiren “Fransız Değerlerini ve Sekülerizmi Koruma Platformu” kurulduktan sonra iki imam görevden alındı. Komor Adaları kökenli İmam Mmadi Ahamada, bayram vaazında tesettürle ilgili okuduğu bir ayetten dolayı hedef oldu. İçişleri Bakanı Darmanin’in talimatıyla görevden alınan Ahamada’nın oturma izni de yenilenmeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fransanın 28 Şubatı: İki imam görevden alındı
Fransa'da İslam karşıtı yasa uygulanmaya başladı.

Avrupa’nın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Fransa, tiranlığa ve zulme bir adım daha yaklaştı. Ülkede aylarca tartışmalara yol açan ve pek çok kişinin ülkedeki Müslüman cemaati hedef aldığını belirttiği yasa, ilk meyvelerini vermeye başladı. Loire ve Hauts-de-Seine eyaletlerinde görev alan iki imamın görevine İçişleri Bakanı’nın emriyle son verildi. Yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinin ardından, ülkede Müslümanların hareketlerini raporlayıp bildiren “Fransız Değerlerini ve Sekülarizmi Koruma Platformu” isimli bir kuruluş faaliyete geçti.

EMRİ İÇİŞLERİ BAKANI VERDİ

Müslümanları baskılayarak “itaatkâr bir Müslüman topluluk” kurmayı amaçlayan “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” tasarısının yasalaştığı Fransa’da, Loire bölgesindeki Saint-Chamond Ulu Camii’nin imamı, bayram namazı hutbesinde “Cumhuriyet değerlerine aykırı” ayet ve hadis okuduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in emriyle görevinden alındı. İmam, bayram hutbesinde verdiği vaazda Hazreti Muhammed’in eşlerine hitap eden ayetlerle birlikte bir hadis paylaştı. Cumhuriyetçiler Partisi’nden Belediye Konseyi Üyesi Isabelle Surply, vaazın videosunu internette paylaştı.

Gerald Darmanin
Gerald Darmanin

GERÇEK ÇARPTILDI

Videoyu izleyen Darmanin, “bu ifadeleri kabul edilemez bulduğu” ve “cinsiyet eşitliğine aykırı gördüğü” gerekçesiyle Loire Valiliği’nden, imamın görevine son verilmesini ve oturma izninin yenilenmemesini istedi. Cami yönetimi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, imamın görevine son verildiğini bildirdi. Loire Valiliği de imamın oturma iznini yenilememe üzerinde çalışıldığını duyurdu. Komor Adaları kökenli İmam Mmadi Ahamada, ertesi gün Le Progres sitesine yaptığı açıklamada, vaazdaki ifadelerinin ve ayetlerin sadece bir kısmının alınıp bağlam dışı kullanıldığını ve gerçeğin çarpıtıldığını belirtti.

Mmadi Ahamada
Mmadi Ahamada

VAAZLARA MÜDAHALE

Hauts-de-Seine vilayetindeki Gennevilliers Camii’nde 4 Haziran’da verdiği vaazda bazı Müslüman kadınların giyim tarzını eleştirmesi “cinsiyetçilik” olarak görülen İmam Mehdi’nin de görevi Darmanin’in emriyle sonlandırıldı. Söz konusu vaazdan 13 Haziran’da haberdar olan Darmanin, valiliğin konuya dair cami yönetiminden açıklama yapmasını ve “cinsiyet eşitliğine aykırı” ifadelerin artık vaazlarda yer almamasını sağlayacak önlemler almasını istedi. Darmanin ayrıca validen olaya bizzat dahil olmasını ve “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” adlı yasanın izin verdiği yeni araçları kullanarak benzer bir vaaz tekrarlanırsa caminin faaliyetlerini askıya almasını talep etti.

MÜSLÜMANLARI FİŞLEYECEKLER

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele” olarak nitenlendirdiği “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasası kapsamında, ülke genelinde hükûmet adına çalışan yeni kuruluşlar faaliyete geçmeye başladı. “Fransız Değerlerini ve Sekülarizmi Koruma Platformu” adı verilen bir kuruluş, Müslümanların yönelik istihbarat bilgisi toplayacak, topladığı bilgileri işleyecek ve valilik yoluyla devlete rapor edecek. Söz konusu yasa kamuoyu tarafından “Devlet Müslümanları fişliyor, devlet güdümlü İslamofobik zulüm yapılıyor” şeklinde yorumlandı ve büyük tepki topladı.

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