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Dünya

Doha-Dublin seferini yapan uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı

Katar'ın başkenti Doha'dan hareket eden ve İrlanda'nın başkentine giden Katar Hava Yolları'na ait uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesi sonucu uçakta bulunan 12 kişi yaralandı.

20:25 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 20:28 - 26/05/2024 Pazar
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e giden Katar Hava Yolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Dublin Havalimanından yapılan açıklamada, Doha'dan Dublin'e uçan "QR017" sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 kabin memurunun yaralandığı bildirildi.

Uçağın olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunmak için acil durum ekipleri tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan 8'inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Katar Hava Yolları'nın olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı yolcu ve görevlilerin uçuş esnasında hafif şekilde yaralandığı ve tıbbi yardım aldığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.


Türbülansa giren Singapur uçağında da 1 kişi ölmüştü

Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti. Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.


#Uçak
#türbülans
#Katar
#İrlanda
19 saat önce
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