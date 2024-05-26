Doha-Dublin seferini yapan uçak türbülansa girdi: 12 kişi yaralandı

Dublin Havalimanından yapılan açıklamada, Doha'dan Dublin'e uçan "QR017" sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 kabin memurunun yaralandığı bildirildi.

Uçağın olaydan etkilenenlere tıbbi müdahalede bulunmak için acil durum ekipleri tarafından karşılandığı kaydedilen açıklamada, yaralılardan 8'inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Katar Hava Yolları'nın olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bazı yolcu ve görevlilerin uçuş esnasında hafif şekilde yaralandığı ve tıbbi yardım aldığı aktarıldı.