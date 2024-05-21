Havada panik: Londra-Singapur seferini yapan uçağın türbülansa girmesi sonucu bir kişi öldü

Daily Mail'in haberine göre, Singapur Hava Yollarından yapılan açıklamada, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.