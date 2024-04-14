Havada büyük tahliye: 22.5 saat sonra kurtarıldılar

Antalya Konyaaltı'ndaki Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde facianın eşiğinden dönüldü. Bayram tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı teleferikte direklerden biri önceki gün saat 17:28 sıralarında devrilerek bir kabine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kabinin alt kısmı koparak yere düşerken, o sırada teleferikte bulunan vatandaşlar yere düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre Memiş Gümüş (54) hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.





24 KABİNDE İŞLEM TAMAM

Kazanın ardından teleferik sistemi durdu. O sırada havada olan 24 kabinde 174 kişi mahsur kaldı. Korku dolu anların yaşadığı dakikalarda 2 aşamalı kurtarma çalışması yürütüldü. Bunun ilki, yere yakın kabinlerdeki vatandaşlar uzman dağcılar tarafından halatlarla aşağı indirildi. İkinci aşamada ise, helikopterler devreye girdi. Yüksek noktada mahsur kalanlar için helikopterler ile adeta nokta atışı tahliye yapıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik hatta aralıklarla asılı bulunan kabinlerin üzerine askeri helikopterlerle kurtarma görevlileri indirildi. Kabinlerin kilitlenen kapıları dışarıdan açılarak vatandaşlar sarkıtılan sepetlerle tahliye edildi. 650 metre yükseklikte gece karanlığına meydan okuyan başarılı tahliye operasyonunda, kabinleri sallayan rüzgar için son derece titiz çalışma yürütüldü.





VATANDAŞLAR KURTARILDI

Önceki gün akşam saatlerinde başlayan çalışmalar, dün saat 16’ya dek sürdü.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22.5 saat havada kalan son 13 kişinin saat 16 itibarıyla tahliye edildiğini duyurdu.





BELEDİYENİN İŞTİRAKİ İŞLETİYOR

Gerilim filmlerini aratmayan olayın meydana geldiği Tünektepe Teleferik Tesisi'ni Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anet A.Ş.'nin işlettiği açıklandı. 2016’da inşa edilen tesis, 8 Kasım 2017'de ruhsat alarak faaliyete geçti.





CENAZESİ SÖKE'DE

Kazada vefat eden Avukat Memiş Gümüş’ün cenazesi Söke’de defnedilecek.





TRAVMA GEÇER Mİ?

Mahsur kalan kazazedelerden Hatice Polat, kurtulduktan yeri öperek şükretti.Elektrik kesildikten sonra 4-5 takla attıklarını anlatan Polat, "Çok kötü bir gece geçirdik. çok korktuk, Çocuklar bilincini kaybetti. Yere ineceğimizi hiç düşünmedik" dedi.





İner inmez yeri öptü

Teleferikte yaklaşık 21 saattir mahsur kaldıktan sonra kurtarılan vatandaşlardan Ayşe Hatice Polat (58) helikopter pistine iner inmez yeri öptü. Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat’a sağlık ekipleri müdahale etti.





Asker bölgede

Çalışmalara 2 bin 202 personel, 10 helikopter, 1 askeri kargo ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 dron görev alanda yer aldı. MSB ise, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirdi.





Periyodik bakım ciddiye alınmalı

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi. Atmaca, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, her türlü iş ekipmanının ilk ruhsatlandırılması, bakımları ve periyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu ifade etti.





3 yıldır uzman denetlemiyor!

Antalya'da yaşanan teleferik kazasının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları netleşti. Yeni Şafak'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 8 yıl önce yapılan teleferik hattının periyodik bakımları, garanti kapsamındaki 5 yıl boyunca teleferik hattını yapan firma tarafından yapıldı. Garanti süresi bittikten sonra ise tesisi işleten belediye iştirak şirketinin uzman olmayan personelleri tercih edildi. Böylelikle, teleferik hattının periyodik bakımlarının 2-3 yıldır yetkili bir firma tarafından yapılmadığı, kazaya da bu ihmalin yol açtığı iddia edildi.





İLK 5 YIL YÜKLENİCİ BAKIM YAPTI

Şubat 2017'de hizmete alınan teleferiğin yıllık periyodik bakımları, imzalanan sözleşme kapsamında 5 yıl boyunca yüklenici firma tarafından yapıldı. 2022 itibarıyla garanti süresi dolunca, yüklenicinin bakım zorunluluğu bitti. 2022'den sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi, bakımı hattı işleten belediye iştirak şirketi Anet A.Ş’nin alanında uzman olmayan personellerince sürdürmeye çalıştı.





CHP'NİN ALGI OYUNU

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kazanın ardından tesisin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı yönündeki açıklaması, yalanlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yavuzyılmaz'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.





Türkiye’nin teleferikleri

Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kazanın ardından gözler Türkiye’deki diğer teleferik hatlarına çevrildi. Türkiye’de toplam 23 tane teleferik bulunuyor. Teleferikler turizm ve ulaşım amaçlı kullanılıyor. Bu hatlardan en önemlisi de Türkiye’nin en uzun teleferik hattı olarak bilinen Bursa Uludağ teleferik hattı. Türkiye’nin en çok yükseklik farkına sahip teleferik hattı ise Antalya Tahtalı’da bulunan hat.





TÜRKİYE’DE 23 TANE TELEFERİK VAR

Türkiye’nin ilk teleferiği olan Bursa Uludağ teleferiği 9 km hat uzunluğuna sahip. 29 Ekim 1963’te açılan hat, 2024'te yenilendi. İstanbul’da ise TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları bulunuyor. Piere Loti Teleferik Hattı 11 Kasım 2005’ te yapıldı. 347 metre hat uzunluğunndaki Maçka Taşkışla Teleferik Hattı ise, 11 Nisan 1993'te açıldı.





KARTEPE’YE YENİ HAT

Henüz açılışı yapılmamış olan Kocaeli Kartepe Teleferik hattı, Derbent ve Kartepe arasından çalışacak. 4 bin 695 metre uzunluğundaki sistem, tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek.





TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ

Turizm amaçlı kullanılan Ordu’daki Boztepe teleferiğinin toplam hat uzunluğu 2bin 350 metre.Ayrıca Samsun, Ordu, Trabzon, Erzincan, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Erzurum, Erzincan ve Ankara’da 3 teleferik hattı bulunuyor.



