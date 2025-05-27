DSÖ genel merkezi önüne Filistin bayrağı çekilecek

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısı Cenevre'de devam ediyor. Toplantı kapsamında yapılan oylamada DSÖ'nün genel merkezi önüne Filistin bayrağının çekilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Karara 95 ülke lehte oy kullanırken, aralarında İsrail, Macaristan, Çekya ve Almanya'nın bulunduğu ülkeler aleyhte oy kullandı. Oylamada 27 ülke ise çekimser kaldı.