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Dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi olarak Guinness'e girdi: Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız

Dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi olarak Guinness'e girdi: Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız

16:127/03/2025, Cuma
DHA
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Japon Hakoişi, 108 yaşında 'dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi' olarak Guinness'e girdi
Japon Hakoişi, 108 yaşında 'dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi' olarak Guinness'e girdi

Japonya'da yaşayan 108 yaşındaki Hakoişi Şitsui, ‘dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi' olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, “Hakoişi Şitsui, 108 yaşında ve hala saç kesiyor” denildi.

Japonya'daki Toçigi eyaletinde berberlik yapan 108 yaşındaki Hakoişi Şitsui, ‘dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi' ünvanını kazandı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, “Hakoişi Şitsui, 108 yaşında ve hala saç kesiyor” denildi.

Toçigi'nin Nakagawa bölgesinde 1912'de doğan Hakoişi, başkent Tokyo'daki bir kuaförde 14 yaşındayken çıraklığa başladı. 1936'da berberlik lisansını alan Hakoişi'nin eşiyle açtığı berber dükkanı, İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı.

Guinness Dünya Rekorları sertifikasını komşularının ve müşterilerinin katıldığı törende alan Hakoişi, yaptığı konuşmada "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.



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