Dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi olarak Guinness'e girdi: Yaşını duyunca çok şaşıracaksınız

Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, “Hakoişi Şitsui, 108 yaşında ve hala saç kesiyor” denildi.

Guinness Dünya Rekorları sertifikasını komşularının ve müşterilerinin katıldığı törende alan Hakoişi, yaptığı konuşmada "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum" dedi.