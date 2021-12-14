Dünya Elon Musk yine bir tweetle piyasaları etkiledi Tesla ürünleri Dogecoin ile alınabilecek
AMERİKA

Elon Musk yine bir tweet'le piyasaları etkiledi: Tesla ürünleri Dogecoin ile alınabilecek

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından Dogecoin, yüzde 25 arttı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Elon Musk yine bir tweetle piyasaları etkiledi: Tesla ürünleri Dogecoin ile alınabilecek
Arşiv

Tesla CEO’su Elon Musk, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, Dogecoin (DOGE) ile Tesla ürünlerinin alınabileceğini söyledi.

Musk’ın açıklamasının ardından DOGE yüzde 25 artarak, 0.1595’ten 0.1997’ye yükseldi.

DAHA ÖNCE DE BENZER HAMLELER YAPMIŞTI

Dünyanın en zengin insanı Musk, geçtiğimiz gün Dogecoin ile bir şeyler satın almanın Bitcoin’den daha iyi olduğunu söylemişti.

Musk, geçtiğimiz Ekim ayında da, Bitcoin ve Ethereum ile birlikte Dogecoin’e yatırım yaptığını söylemişti.

Her paylaşımı ortalığı karıştırıyor: Elon Musk’ın Çince şiiri viral oldu
EKONOMİ
Her paylaşımı ortalığı karıştırıyor: Elon Musk’ın Çince şiiri viral oldu

'DOGECOİN İŞLEMLER İÇİN DAHA UYGUN'

Musk, Dogecoin’in Bitcoin veya diğer kripto para birimlerine göre bir avantaja sahip olduğunu söylerken şaka yoluyla ortaya çıkan kripto para birimini işlem yapılabilecek en iyi kripto para birimi olarak görüyor.

Musk, Time dergisine 2021 Yılın Kişisi seçildikten sonra “Temelde Bitcoin, işlemsel para biriminin iyi bir alternatifi değil” demiş, “Aptalca bir şaka olarak oluşturulmuş olsa da, Dogecoin işlemler için daha uygun” ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk'tan Dogecoin'in fiyatını yükselten bir paylaşım daha: Ay'a götüreceğim
EKONOMİ
Elon Musk'tan Dogecoin'in fiyatını yükselten bir paylaşım daha: Ay'a götüreceğim
Trafiğe yağış etkisi

Trafiğe yağış etkisi

İstanbul'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
Türkiyenin sıralaması şaşırttı

Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Sosyal medyayı en uzun süre kullanan ülkeler belli oldu.
Sözcü yazarının zorla kitap satışı iddiasına Diyanetten yalanlama: Gönüllülük esasına göre hareket edilmektedir

​Türkiye'nin 14 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Haiti'de korkunç olay: En az 40 kişi hayatını kaybetti

EÜ araştırma üniversitesi oldu
Gündem

EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.
EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
Gündem

EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.
Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor
Spor

Ömer Erdoğan'ın gözüne giremedi: Yollar ayrılıyor

Hatayspor'da beklentileri karşılayamayan Emre Çolak ile yollar ayrılıyor. Bordo-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuya kulüp bulması için izin verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.