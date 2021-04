Elon Musk'tan Dogecoin'in fiyatını yükselten bir paylaşım daha: Ay'a götüreceğim

Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter üzerinden Dogecoin konulu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, "SpaceX, Dogecoin’i kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürecek" ifadesini kullandı.

Paylaşımın ardından Dogecoin'in fiyatında artış gözlemlendi. Böylelikle Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden yüzde 17’lik bir yükselişle 0.069 dolara ulaştı.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

Birçok Twitter kullanıcısı, daha önce de birçok kez NFT, Bitcoin ve Dogecoin temalı paylaşımlar yapan Musk’ın '1 Nisan şakası' yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar da Musk'ın yaptığı paylaşıma esprili yanıtlar verdi. Yorumlarda Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin Ay'da bulunduğu görseller paylaşıldı.

