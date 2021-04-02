Ekonomi Elon Musktan Dogecoinin fiyatını yükselten bir paylaşım daha Aya götüreceğim
DÜNYA EKONOMİSİ

Elon Musk'tan Dogecoin'in fiyatını yükselten bir paylaşım daha: Ay'a götüreceğim

Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Dogecoin isimli kripto para birimini Ay'a çıkaracağını söyledi. Musk'ın bu tweetinden sonra Dogecoin'in fiyatı yükselişe geçti.

Haber Merkezi Diğer
Elon Musktan Dogecoinin fiyatını yükselten bir paylaşım daha: Aya götüreceğim
Elon Musk

Milyarder girişimci Elon Musk, Twitter üzerinden Dogecoin konulu paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Musk, "SpaceX, Dogecoin’i kelimenin tam anlamıyla Ay'a götürecek" ifadesini kullandı.

Paylaşımın ardından Dogecoin'in fiyatında artış gözlemlendi. Böylelikle Dogecoin, 0.054 dolar seviyesinden yüzde 17’lik bir yükselişle 0.069 dolara ulaştı.

Birçok Twitter kullanıcısı, daha önce de birçok kez NFT, Bitcoin ve Dogecoin temalı paylaşımlar yapan Musk’ın '1 Nisan şakası' yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.

Bazı kullanıcılar da Musk'ın yaptığı paylaşıma esprili yanıtlar verdi. Yorumlarda Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin Ay'da bulunduğu görseller paylaşıldı.


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