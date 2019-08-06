En güzel yolculuk: Hac

Hac, belirli fiillerin sadece Allah rızası için yapılmasından oluşan İslamın beş şartından biri. Müminin hem malı hem de bedeniyle gerçekleştirdiği bir ibadet olan hac insanın bütün varlığını ilgilendirir ve bu haliyle külli bir teslimiyetin ifadesidir. Diğer yükümlülükler gibi hac da insan merkezli ve insanın ihtiyaç duyduğu hayırların tahakkukunu hedef alan bir ibadettir.

OYNAT 02:34 Çokluktan hiçliğe giden bir yolculuk: Hac Sözlük anlamı 'yönelmek' olan hac, Müslümanların her sene kutsal mekanları ziyaret edip, ibadetleri yerine getirmek için Mekke'ye gitmesiyle gerçekleşiyor. Müslümanları aynı çizgide birleştiren, kulu Allah'a yaklaştıran ve benliğe 'biz' olmayı tattıran haccın nasıl yapıldığını anlattık. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hac nedir?

Maddi ve fiziki imkanı olan Müslümanların kutsal yerleri şart ve usulüne uygun olarak ziyaret ve ibadet etmesi anlamına gelen hac, İslam’ın evrenselliğini vurgular. Müslümanların birlik ve beraberliğini, ırk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan kardeşlik ve eşitliğini temsil eden bu kutsal vazife, benliği yıkıp ‘biz’ olmanın önemini ortaya çıkarır.

Erkek-kadın fark etmeden imkanları el veren her Müslümanın ömründe bir kere yapmasının farz olduğu hac, aynı zamanda geçmişe yapılan hikmetli bir yolculuktur. Hac, ruhun Allah ile buluşmasıdır.

Şeytan taşlama, tavaf, sa’y gibi temsili görevlerin yerine getirildiği, normalde helal olan bazı eylemlerin ihramla birlikte yasaklandığı hac vazifesinde, büyük bir nefis terbiyesi gizlidir. İrade, sabır, ihlas, samimiyet, eşitlik gibi birçok insani vazifenin imanla birleştiği bu kuvvetli ve ihlaslı ibadet dünya Müslümanlarının birbirleriyle tanışmasını ve kaynaşmasını da sağlar.

Peygamber Efendimiz’in, “Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızasına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner”hadisinde müjdelediği hac vazifesi, Hz. İbrahim’den bugüne Müslümanların hayatına yeni bir şuur katarak her sene yüz binlerce Müslümanın ‘hacı’ olmasına vesile oluyor.

REKLAM

Burada yatsı vaktinin girmesinin ardından akşam ve yatsı namazı birleştirilerek kılınarak teşrik tekbirleri getirilir. Gece boyunca ibadet ve dua ile bayram karşılanır.

Mina ve Şeytan taşlama

Mekke yakınında bazı hac farizalarının yerine getirildiği alandır.

Hacılar, şeytan taşlama alanına geçmeden önce taş topluyor.

Bayramın birinci günü tan yeri ağardıktan sonra Müzdelife’den gelerek Akabe cemresine yedi taş atılır, ilk taşın atılmasıyla birlikte telbiyeye son verilir; kurban kesilir, ardından saçlar kesilerek ihramdan çıkılır ve cinsel ilişki dışında bütün ihram yasakları kalkar.

Şeytan taşlama alanı.

Mescid-i Nebevi ve Medine

Allah Resulünün bulunduğu (Yeşil kubbe) Medine-i Münevvere.

İbadetlerini tamamlayan hacılar, Mekke’den ayrılarak Peygamber Efendimiz’i ziyaret için medfun bulunduğu Medine’de bulunan Mescid-i Nebeviye gelirler.

Hac çeşitleri nelerdir?

Üç türlü hac vardır:

1-İfrad

İfrad haccı, bir hac mevsiminde umre yapmayıp sadece hac yapmaktır. Hacca hazırlık aşamasından sonra afakî olan kimse “mîkat ” sınırlarını geçmeden, Haram veya Hıll bölgesinde yaşayan kimse ise bulunduğu yerde hac yapmaya niyet eder.

2-Kıran

Hem umreye hem hacca niyet edilerek bir hac mevsiminde bir ihramla yapılan hacdır. Temettu haccı gibi Kıran haccını da sadece afakiler yapabilir. Harem bölgesi sakinleri kıran haccı yapamazlar.

REKLAM

3- Temettü

Temettü haccı, aynı yılın hac ayları içinde, umre ve haccı ayrı ayrı niyet ve ihramla yapmaktır. Hac ayları içinde umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra, aynı yıl hac için yeniden ihrama girip hac menasikini de eda eden uzak bölgelerden gelmiş hacılar temettü haccı yapmış olurlar.

HAYAT Ruhun Allah ile buluştuğu ibadet: Hac