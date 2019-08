En güzel yolculuk: Hac Erkek-Kadın fark etmeden imkanı olan her Müslümanın ömründe bir kere yapmasının farz olduğu en güzel yolculuk Hac, aynı zamanda geçmişe yapılan nurlu bir yolculuk. Hac, ruhun Allah ile buluşması, Rahman ile yapılan en güzel diyalog ve sözleşme. Maddi ve fiziki imkanı olan Müslümanların kutsal yerleri usulüne uygun olarak ibadet etmesi anlamına gelen hac, İslam'ın evrenselliğini vurguluyor. Müslümanların birlik ve beraberliğini vurgulayan, cinsiyet, ırk, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan eşitçe ve kardeşçe olmayı temsil eden, ben kimliğini çıkartıp "biz" olmanın önemini belirtiyor. Hacıların, "Ben geldim Allah'ım. Yaptığım her şey adına sana tövbe ediyorum. Kapına geldim. Sana geldim" diyerek başladıkları yolculuk, Allah Resulünün ziyaretiyle katlanıyor. Peygamber Efendimiz’in, “Kim Allah için hacceder de (Allah’ın rızasına uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, (kul hakkı hariç) annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hacdan) döner”hadisinde müjdelediği hac vazifesi, Hz. İbrahim’den bugüne Müslümanların hayatına yeni bir şuur katarak her sene yüz binlerce Müslümanın ‘hacı’ olmasına vesile oluyor.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2019, 11:38 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019, 13:20 Yeni Şafak