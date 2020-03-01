Dünya Esedin Halepteki Neyrab askeri havaalanı TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi
ORTADOĞU

Esed'in Halep’teki Neyrab askeri havaalanı TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi

Esed rejiminin Halep’teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi AA
TSK'nin SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşlar Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi.
TSK'nin SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşlar Neyrab askeri havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

Beşşar Esed rejiminin saldırılarına karşılık veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin Halep’teki bir havaalanını kullanılamaz hale getirdi.

  • Halep kent merkezinin dış kesimlerindeki Neyrab askeri havaalanı, Esed rejiminin İdlib’deki TSK unsurlarına ve sivillere yönelik saldırılarda sıkça kullandığı üslerden biri olarak biliniyordu.

TSK’nin dün SİHA’lar ve ateş destek vasıtalarıyla yaptığı vuruşların ardından Neyrab askeri havaalanı ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

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İdlib'de Rusya destekli katil Esed rejimi 34 Türk askerini şehit etmesinin ardından TSK, İdlib, Halep ve Hama'da rejim noktalarına havadan ve karadan bomba yağdırdı. Yerli üretim Anka-S ve Bayraktar TB2 SİHA'lar rejime ağır darbe vururken o anlar Esed'in televizyonunda canlı yayınlandı.

Ne olmuştu?

Rejim ordusu, önceki gün TSK tarafından hedef alınan Halep’in doğusundaki Kuveyras askeri havaalanındaki hava araçları ve ekipmanlarını Neyrab’a nakletmişti.

Yerel kaynaklar, Neyrab askeri havaalanının kullanılamaz hale gelmesiyle rejimin hareket alanının biraz daha kısıtlandığını belirtti.

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