Esed'in Halep’teki Neyrab askeri havaalanı TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi

SİHA kabusunu Esed’in muhabiri de yaşadı: İşte Türk uçağı!

İdlib'de Rusya destekli katil Esed rejimi 34 Türk askerini şehit etmesinin ardından TSK, İdlib, Halep ve Hama'da rejim noktalarına havadan ve karadan bomba yağdırdı. Yerli üretim Anka-S ve Bayraktar TB2 SİHA'lar rejime ağır darbe vururken o anlar Esed'in televizyonunda canlı yayınlandı.





