Eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva, Cumhurbaşkanı Petro'yu "uyuşturucu bağımlısı" olmakla suçladı

Leyva, X sosyal medya platformunda paylaştığı 4 sayfalık mektubunda, Haziran 2023'te bakan olduğu dönemde Petro ile Fransa'ya gerçekleştirdikleri resmi ziyarette bu durumu fark ettiğini belirtti. Söz konusu mektubu Petro ile de paylaştığını aktaran Leyva, "Uyuşturucu bağımlılığı sorununuz olduğunu Paris'te doğrulayabildim. Ama ne yapabilirdim ki? Elbette yetersiz kaldım. Size zamanında yaklaşmalı, yardım etmeli ve destek olmalıydım. Size ulaşmaya çalışmadığım için üzgünüm. Gerçek şu ki, asla iyileşemediniz. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen "Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi"ne atıfta bulunan Leyva, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri, Paris'te resmi ziyaret sırasında 2 gün boyunca ortadan kaybolmanızdı. Sanki Fransa istihbaratı, sizin nerede olduğunuzu bilemeyecek kadar beceriksizmiş gibi. Bir insan ve bakanınız olarak bu, benim için utanç verici anlardı. Nerede olduğunuzu öğrendiğimde ise daha da utandım. Kayboluşlarınız, geç gelişleriniz, kabul edilemez temerrütleriniz, anlamsız seyahatleriniz, tutarsız ifadeleriniz, bazılarına göre şaibeli şirketleriniz ve diğer ihmalleriniz kayıt altına alındı ve alınmaya devam ediyor Sayın Başkan."





Kolombiya'nın birliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Leyva, ülkenin kaotik bir çatışma yerine toplumsal bir yangının önlenmesine ihtiyaç duyduğunu savundu.





PETRO, X'TEN CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Petro ise X sosyal medya hesabından Leyva'ya tepki göstererek, "Paris'te gezilecek ilginç parklar, kitapçılar ve müzeler yok mu? Paris'te neredeyse her şey oldukça ilginç. Paris'te her şeyden daha ilginç olan kızlarım ve torunlarım yok mu?" dedi.





Leyva'nın bu iddialarının ardından hükümet yetkilileri eski dışişleri bakanını eleştirirken, muhalefet ise iddiaların kapsamlı şekilde soruşturulmasını talep etti. Petro'nun ilk dışişleri bakanı olan Leyva, 7 Ağustos 2022'den 2024 yılı başlarına kadar bu görevde bulundu. Pasaport ihalesiyle ilgili sorunlar nedeniyle Procuraduria (Cumhuriyet Savcılığı) tarafından açığa alındıktan sonra görevinden ayrılmıştı.



















