Dünya Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü iddialarına ilişkin ABDdeki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama
AMERİKA

'Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü' iddialarına ilişkin ABD’deki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur'dan açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok. Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü iddialarına açıklama | Fetullah Gülen öldü mü? Anadolu Ajansı yetkilisi açıkladı
​FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

"FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.

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