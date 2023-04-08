Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı ülkelerine tepki: Çifte standardı reddediyoruz

Mescid-i Aksa
İşgalci İsrail, hafta başında gerçekleşen
Mescid-i Aksa
baskınları sonrasında, Filistin tarafından İsrail’e yönelik roket saldırılarına karşılık olarak belirttiği, işgal altındaki Gazze Şeridi’ne ve Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve bölgede gerginlik tırmanmıştı.
Nehammer: İsrail'e roket atılmasını şiddetle kınıyorum
Nehammer: İsrail'e roket atılmasını şiddetle kınıyorum
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, 6 Nisan’da açıklama yaparak “İsrail'e roket atılmasını şiddetle kınıyorum. Artan gerilim çok endişe verici. Hiçbir şey sivil hedeflere yönelik saldırıları haklı çıkarmaz” ifadelerini kullandı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı ise açıklama yaparak
“Filistin tepkilerini kınamak için acele ederken, işgalci devletin Mescid-i Aksa'daki ibadet edenlere ve inzivaya yönelik ihlallerini tamamen görmezden gelen veya çekingen bir şekilde atıfta bulunan Batılı ülkelerinin ve işgalci devletle suç ortaklarının uyguladığı çifte standardı reddediyoruz. Filistin’in hakları, o ülkelerin ve halklarının haklarından daha az değildir. İkili ve çok taraflı ilişkilerimizin yararına, bu pozisyonun tekrarı durdurulmalıdır”
denildi.
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1 saat önce