Filistin: İsrail Yahudi bayramlarını ilhak için kullanıyor

Filistin, İsrail'in Yahudi dini bayramlarını, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmede kullandığını belirtti. Provokatif çağrıları kınayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Filistin kasaba ve şehirlerinin girişlerine daha fazla demir kapı yerleştirme kararı almasının, Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhak edilmesi anlamına geldiğini" ifade etti.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yaptığı "provokatif çağrılar" kınandı.
"Gaspa teşvik"
İsrail'in yaptıklarının cezasız kalmasının onu, Filistin halkının haklarını gasp etme konusunda ileri gitmeye teşvik ettiği kaydedildi.
İsrail'in Hamursuz Bayramı kararı
İsrail ordusu bugün, 12-20 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan Yahudi Hamursuz Bayramı öncesinde Batı Şeria'daki güvenliği artırmak için altı yeni bölüğün konuşlandırılacağını duyurmuştu.