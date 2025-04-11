Filistin: İsrail Yahudi bayramlarını ilhak için kullanıyor

"İsrail'in, dini bayramları bahane ederek Batı Şeria'da askeri güçlerini artırmasının ve Filistin kasaba ve şehirlerinin girişlerine daha fazla demir kapı yerleştirme kararı almasının, Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhak edilmesi anlamına geldiği"