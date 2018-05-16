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DünyaFilistinden rest
ORTADOĞU

Filistin’den rest

Filistin, elçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD’nin provokasyonuna sert tepkisini sürdürüyor. Filistin’in ABD’deki temsilcisi Hüsam Zemlat, ülkesine geri çağrıldı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Gazze sınırına işgal mevzisi
Gazze sınırına işgal mevzisi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, ABD Büyükelçisi konumundaki Hüsam Zemlat’ı Ramallah’a geri çağırdığını belirtti. FKÖ Genel Sekreteri, Al Arabiyya kanalına yaptığı açıklamada temsilci Zemlat’ın bugün Filistin’de olacağını ifade etti. Öte yandan Gazze’deki yürüyüşleri organize eden komite, “milyonluk yürüyüş” çağrısı yaptı. Büyük Dönüş Komitesi yaptığı açıklamada, tüm Filistinlilere 5 Haziran’da Gazze’nin İsrail sınırında “milyonluk yürüyüş” düzenlenmesi çağrısında bulundu. Gösterilerden geri dönülmeyeceği ve hedefe ulaşılıncaya kadar devam edileceği vurgulanan açıklamada; göstericilere karşı haftalardır işlenen suçlardan dolayı İsrailli yöneticilerin yargılanması talep edildi.

Gazze sınırına işgal mevzisi

İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı yeni saldırı hazırlığı- na başladı. İsrail’e ait tankların resimleri ajanslar tarafından servis edilirken askerlerin Gazze sınırında tanklar için mevzi kazdığı da görüldü.

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Lahey’e gidilmeli
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Türkiye Filistin’in sesi olacak
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Türkiye Filistin’in sesi olacak

İsrail tüm dünyaya yalan söyledi
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İsrail tüm dünyaya yalan söyledi

İsrail makamları, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle düzenlenen kutlamalara 32 ülkenin katıldığını açıklamıştı. Bu listede yer alan Nijerya, Sırbistan, Tayland, Peru, Fildişi Sahilleri, Ukrayna, Vietnam ve Tanzanya kutlamalara katıldığı iddialarına yalanlayarak, İsrail'e tepki gösterdi.
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