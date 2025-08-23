Filistinli yetkili: İsrail’in Batı Şeria'daki saldırıları "etnik temizlik planının" parçası

"Mugayyir ve diğer Filistin beldelerine uygulanan kuşatma, baskınlar, evlerin yıkımı ve mülklere yönelik saldırılar, işgal devletinin zorla göç ve etnik temizlik politikasının parçasıdır. Bu saldırılar aynı zamanda Doğu Kudüs çevresindeki 'E1' ilhak projesini hayata geçirme çabalarının bir uzantısıdır"