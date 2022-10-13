Finlandiya nükleer savaşa hazırlanıyor: İyot tablet stokları tükendi

Biden konuşmasında ayrıca şu açıklamaları yaptı:



\"Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum.”