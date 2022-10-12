Dünya Kremlinden nükleer açıklaması Rusya bunu bir parçası olmak istemiyor
AVRUPA

Kremlin'den nükleer açıklaması: Rusya bunu bir parçası olmak istemiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak." denildi.

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Haber Merkezi Diğer
​Kremlinden nükleer açıklaması: Rusya bunu bir parçası olmak istemiyor
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Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak." denildi.

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