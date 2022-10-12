Kremlin'den nükleer açıklaması: Rusya bunu bir parçası olmak istemiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batı liderleri her gün nükleer söylemlerle oynuyor. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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