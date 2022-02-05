Dünya Korkutan görüntü Dev trol teknesi Atlantik Okyanusuna 100 bin ölü balık bıraktı
AVRUPA

Korkutan görüntü: Dev trol teknesi Atlantik Okyanusu'na 100 bin ölü balık bıraktı

Fransa’nın Atlantik Okyanusu açıklarında, yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılmış 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığı tespit edildi. Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görsellerin şok edici olduğunu ifade ederek olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Fransa açıklarında 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığı bulundu: Trol İle Balık Avlama Nedir? Trol Yöntemi Nedir? Trol Avcılığı Yasak Mı?
Fransa açıklarında 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığı bulundu.

Dünya denizleri ile canlılarını korumak için çalışmalar yapan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’ın Fransa ofisi, ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılmış 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığını görüntüledi.

Sea Shepherd Fransa yetkilileri dün yaptıkları açıklamada “La Rochelle açıklarındaki Biscay Körfezi'nde şu anda yaşanmakta olan durum bu. Dünyanın en büyük ikinci trol balıkçı teknesi olan (Avustralya'da yasak) Margiris de dahil olmak üzere bölgede dört trol gemisi faaliyet gösteriyor” ifadelerini kullandı.

DHA

"ULUSAL MAKAMLARA SORUŞTURMA BAŞLATIYORUZ"

Avrupa Birliği Okyanus ve Balıkçılık Komisyonu’ndan Virginijus Sinkevičius, komisyonun olaya hemen tepki vereceğini belirterek “Olayla ilgili ayrıntılı bilgi ve kanıt elde etmek için balıkçılık bölgesinin ve geminin varsayılan bayrak devletinin ulusal makamlarına, soruşturma başlatıyoruz” dedi.

DHA

ÖLÜ BALIKLAR GEMİNİN AVLANMA KOTASINDAN DÜŞÜLECEK

Pelajik Dondurucu-Trol Birliği açıklamasında “Açıklığa kavuşturmak isteriz ki, 3 Şubat 2022 günü sabah saat 5.50 civarında, Margiris gemisinin ağının ucundaki yırtık nedeniyle bir miktar mavi mezgitin istemsiz olarak denize bırakıldı. AB hukuku uyarınca, olay ve kayıp miktarlar geminin seyir defterine kaydedilerek geminin bayrak devleti Litvanya yetkililerine bildirildi" denildi.

Açıklamada, denize yayılan ölü balıkların geminin avlanma kotasından düşüleceği vurgulandı.

DHA

TROLLE AVLANMA

Suyun dip kesiminde bulunan balık türlerini yüksek miktarlarda avlamak için trol ağıyla yapılan bir avlanma şeklidir. Trol avcılığı olarak adı geçen avlama yöntemi, trol ağı adı verilen büyük bir torba şeklinde bir ağın tekne ile çekilerek dip balıklarının avlanmasıdır.

Trol avcılığı deniz balıklarını tüketiyor
GÜNDEM
Trol avcılığı deniz balıklarını tüketiyor
Kahkaha atarken ölüyordu

Kahkaha atarken ölüyordu

​Arkadaşı şaka yaptı, ölümden döndü.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Dev trol teknesi Atlantik Okyanusu'na 100 bin ölü balık bıraktı.
TOKİ konutlarına indirim müjdesi

​Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.

İki Atak helikopteri Tunceli'de göreve başladı.

​Fiyatlar düştü: Listeler yeniden güncellendi.

​Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 PKK'lı öldürüldü

​İstanbul Büyükçekmece'de ilginç hırsızlık.

​Kaldırımda yürürken iki metrelik çukura düşmüştü.

Yargıtay: Toplu olarak kullandırılamaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.