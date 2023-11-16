Fransa'da AFP 'yeterince İsrail yanlısı' yayın yapmadığı için siyasilerin baskısı altında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'i uyaran ve Gazze sorunu hakkında somut adımlar atılması gerektiğini ifade eden Fidan "Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir" dedi. Fidan, "İçinde bulunduğumuz konjonktürde ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. Kimileri bu yangına körükle gidiyor" ifadelerini kullandı.