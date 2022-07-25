Dünya Fransada yapılan sosyal deney pes dedirtti Gündüz gözü çocuk kaçırıldı kimse kılını kıpırdatmadı
AVRUPA

Fransa'da yapılan sosyal deney pes dedirtti: Gündüz gözü çocuk kaçırıldı kimse kılını kıpırdatmadı

Fransa'da yapılan çocuk kaçırma sosyal deneyi izleyenlere pes dedirtti. Görüntülerde sokak ortasında küçük bir çocuğun kaçırılmasına kimsenin tepki vermediği görülüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Fransada yapılan sosyal deney pes dedirtti: Gündüz gözü çocuk kaçırıldı kimse kılını kıpırdatmadı
Gündüz gözü çocuk kaçırıldı kimse kılını kıpırdatmadı.

Fransa'da yapılan çocuk kaçırma sosyal deneyi izleyenlere pes dedirtti. Görüntülerde sokak ortasında küçük bir çocuğun kaçırılmasına kimsenin tepki vermediği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Sosyal medyada viral olan görüntülerde bir adamın gündüz vakti kalabalığın yoğun olduğu bir caddede bir çocuğu kaçırdığı görülüyor. Çocuğun kaçırılmasını gören Fransızlar ise hiçbir tepki vermeden yollarına devam ediyor.

'PES' DEDİRTTİ

Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntülerde kaçırılma anına denk gelip tepki vermeyen insanların umursamazlığı pes dedirtti.

Fransa'da yapılan sosyal deney pes dedirtti
OYNAT 00:33
Fransa'da yapılan sosyal deney pes dedirtti
Fransa'da yapılan çocuk kaçırma sosyal deneyi izleyenlere pes dedirtti. Görüntülerde sokak ortasında küçük bir çocuğun kaçırılmasına kimsenin tepki vermediği görülüyor.
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