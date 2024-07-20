Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığı yaralıların hayatını tehdit ediyor

Hastane Sözcüsü Halil ed-Dakran, ciddi boyuta ulaşan tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt sıkıntısı yüzünden ameliyatların durma noktasına geldiğini belirtti.





Dakran, ameliyathanelerin kapanmasının hastanedeki yüzlerce yaralı ve hasta için "ölüm cezası" anlamına geldiğini belirterek, hastanede ameliyat olması gereken çok sayıda yaralının bulunduğunu kaydetti.





"Hastanede zaten yeterli ameliyathanenin olmaması, anestezi malzemeleri, gerekli tıbbi alet ve malzemenin bulunmaması yüzünden ameliyat yapamıyoruz. Ameliyatlar durursa çok sayıda enfekte insan ölecektir." diye konuşan Dakran, son dönemde hastanede bu sebeplerden dolayı hayatını kaybedenlerin olduğunu ifade etti.





Hastanenin halihazırda hastaları ve yaralıları resepsiyon ve acil servis girişinde kabul etmek zorunda kaldığını vurgulayan Dakran, şu ifadeleri kullandı:

"Yatak yetersizliğinden dolayı yaralı ve hastalara yeterli ve gerekli sağlık hizmetini veremiyoruz. Hastanenin resepsiyonu ve acil servisi tamamen yaralılarla dolu. Hasta ve yaralı sayısı hastane kapasitesinin 4 katından fazla."





Hastaneye elektrik sağlayan jeneratörlerin yakıt kıtlığı nedeniyle her an hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulunan Dakran, bunun yoğun bakım ünitesindeki hastaların hayatı için ciddi bir tehlike arz ettiğini vurguladı.





İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık 10 aydır aralıksız şekilde düzenlediği saldırılarda çok sayıda insanın öldüğüne ve yaralandığına işaret eden Dakran, hastane koşullarının ve sağlık çalışanlarının son derece zor şartlarda hizmet vermeye çalıştığının altını çizdi.





Dakran, uluslararası topluma ve insani kuruluşlara, "Hasta ve yaralıların hayatını kurtarmak için hastanelere yeterli miktarda yakıt ve tıbbi malzeme sağlamak, hizmet dışı kalan hastaneleri yeniden faaliyete geçirmek ve sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı hafifletmek" için acil müdahale çağrısında bulundu.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 9198 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.