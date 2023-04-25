Guaido veryansın etti: Kolombiya'dan sınır dışı edildiğini duyurdu

Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido , Twitter'dan yaptığı video paylaşımda, Venezuela hükümetinin "zulmü"nden kaçmak için Kolombiya'ya geldiğini ama Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından Kolombiya'da "zulme" uğradığını kaydetti.

Guaido, paylaşımında "Ne yazık ki diktatörlüğün zulmü Kolombiya'ya uzandı." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guaido'nun ülkeye giriş için gerekli evrakının olmadığı belirtilerek, göç idaresi yetkililerinin kendisine uçağına bindirmek üzere havalimanına kadar eşlik ettiği aktarıldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Guaido'nun söz konusu konferansa davetli olmadığını ve katılmasının beklenmediğini kaydetti.

Guaido, konferansın "Maduro rejiminin Meksika'daki müzakere masasına dönmesi, serbest ve adil seçimlerle mevcut krizin çözülmesi amacıyla güvenilir bir takvim belirlenmesini sağlamasını" amaçlamasını umduğunu belirtmişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun organize ettiği konferans, Maduro hükümeti ve karşıtlarını bir araya getirerek geçen yıl sona eren resmi diyalogları başlatmayı amaçlıyordu.

Guaido, Kolombiya'ya "Venezuela'daki demokrasi mücadelesine destek toplamak için" Kolombiya'ya seyahat etme riskini aldığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Muhalefet lideri Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.







