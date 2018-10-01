Dünya Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya geldi
ASYA

Çin ve ABD savaş gemileri karşı karşıya geldi

Çin ve ABD arasındaki gerilim artıyor. Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların kara sularına giren ABD donanmasına ait 'USS Decatur' destroyerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin ile ABD arasında tırmanan gerilim üzerine bu ay içinde planlanan Pekin ziyaretini iptal etti.

Haber Merkezi AA
USS Decatur destroyeri, Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor.
USS Decatur destroyeri, Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Çin'e ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların kara sularına giren ABD destroyeri 'USS Decatur'a önleme yaptığı bildirildi.

Açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, ABD'ye ait "USS Decatur" destroyerine Güney Çin Denizi'nde önleme yapıldığını teyit etti.

"Çin gemisi tehlikeli mesafeye kadar geldi"

Yetkili, önleme sırasında Çin gemilerinin ABD gemisine "güvenli olmayan" mesafeye kadar yaklaştığını belirtti.

ABD medyası da Çin savaş gemilerinin ABD destroyerine 15 metreye kadar yaklaştığını iddia etti.

"İthilaflı kara sularında önleme"

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtiliyor.

ABD Donanması, "USS Decatur"un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.

Mattis, Çin ziyaretini iptal etti

Diğer taraftan, ekim ayında Çin'e seyahat etmesi planlanan Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Pekin ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı.

Yetkili, iptal gerekçesine ilişikin detay vermekten kaçınırken ziyaretin, Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan gerilim nedeniyle iptal edildiği yorumları yapılıyor.

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