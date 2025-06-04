Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Güney Kore'de Lee Jae-myung Devlet Başkanı seçildi

Güney Kore'de Lee Jae-myung Devlet Başkanı seçildi

08:244/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Güney Kore'de seçimi, Lee Jae-myung kazandı.
Güney Kore'de seçimi, Lee Jae-myung kazandı.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazandı.

Ulusal Seçim Komisyonu, yaptığı toplantının ardından, Lee'nin seçimi kazandığını duyurdu. Resmi sonuçlara göre, Lee oyların yüzde 49,42'sini kazanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy aldı.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilen Devlet Başkanı Lee, geçiş süreci olmadan, derhal görevine başladı.

Lee, başkomutanlık dahil devlet başkanlığı yetkilerini, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho'dan devraldı.

Yeni Devlet Başkanı için yerel saatle 11.00'de Ulusal Meclis'te yemin töreni düzenlenecek.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.



#Güney Kore
#Yoon Suk Yeol
#Halkın Gücü Partisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: İnfaz düzenlemesi maddeleri neler, hangi maddeler onaylandı, çıkarıldı?