Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Güney Kore'de askeri uçak düştü: 4 kişiyi taşıyordu

Güney Kore'de askeri uçak düştü: 4 kişiyi taşıyordu

09:4629/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Güney Kore'nin güneydoğusundaki Pohang kentinde 4 kişinin bulunduğu donanma devriye uçağı, dağlık alana düştü.

Güney Kore'nin doğusunda donanmaya ait bir uçağın düştüğü bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, askeri devriye uçağı, yerel saatle 13.50 sularında yere çakıldı.

Olayın ardından bölge halkı, Pohang kentindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği ihbarında bulundu.

Pohang şehrinden bir yetkili Yonhap'a yaptığı açıklamada, "Kazaya uğrayanın bir deniz uçağı olduğunu doğruladık. Kazayı ve kayıpları araştırıyoruz." dedi.

Düşen askeri uçaktaki 4 kişinin akıbetine ve kazanın nedenine dair henüz bilgi paylaşılmadı.



#uçak
#Güney Kore
#askeri uçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT müjdesini kaçırana 2. EYT benzeri şansı doğacak! 1999-2008 arası sigorta girişi olanlara emeklilik altın tepside sunuldu