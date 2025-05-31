Güney Asya’nın stratejik dinamikleri İstanbul’da masaya yatırıldı: 'Yeniden Asya' vurgusu

Doç. Dr. Hilal Şahin, bölgenin sosyal ve kültürel yapısının Türkiye açısından stratejik önemini ortaya koydu. Afganistan’ın karmaşık etnik yapısından Pakistan ve Hindistan’ın tarihî bağlarına kadar birçok unsurun dış politika ve kamu diplomasisi için kritik olduğunu ifade etti. Özellikle Taç Mahal gibi kültürel mirasların doğru anlaşılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, Sri Lanka ve Maldivler gibi ülkelerdeki deneyimlerin Türkiye’nin yumuşak güç stratejilerine ışık tutabileceğini belirtti.