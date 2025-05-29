Türkiye, Azerbaycan, Pakistan zirvesi: Aramızdaki bağı daha da güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nde “Aramızdaki bağı daha da güçlendiriyoruz” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını söyledi. Mevkidaşı İlham Aliyev, Türkiye ile iş birliği sayesinde sadece bölgede değil geniş bir coğrafyada enerji haritasının değiştiğini vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise "Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bugünlerde, uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit olduklarını vurguladı. Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan’ın Laçın kentinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği üçlü zirvede konuştu. Erdoğan Azerbaycan’da ilk olarak Aliyev ile Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan ve Aliyev, açılışın ardından, Kelbecer-Laçın Otoyolu, köprü ve viyadüklerde de incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:
Uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin bu noktada açık örneğini, İsrail’in Filistin’de durmak bilmeyen mezalimi ve bu mezalim karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Gazze’de göz göre gere katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlere karşı duracağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Coğrafyamız, kana ve gözyaşına doymuştur. Buradan tüm dünyaya, Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze’ye kesintisiz ve acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz.
REFAH VE KALKINMANIN ODAĞI OLSUN
Azerbaycan ile birlikteliklerini, stratejik bir ortaklığa dönüştürme yönündeki her adımın arkasında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte, artık bölgenin istikrar, refah ve kalkınmanın odağı haline gelmesini arzu ediyoruz. Sabah açılışını yaptığımız Laçın Havalimanı’nın, bölgenin uzun yıllardan bu yana hasret kaldığı kalkınmaya ve dünyayla entegrasyonuna önemli katkısı olacağına inanıyorum.
TEMENNİMİZ KALICI BARIŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs Pazar günü Pakistan Başbakanı Şerif’i İstanbul’da misafir ettiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Görüşmemizde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamındaki iş birliği süreçlerini gözden geçirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi ve beşeri ilişkileri daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu vesileyle Pakistan-Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle sonuçlandırılmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Süreç boyunca sergilediği serinkanlı ve basiretli tutum dolayısıyla Şahbaz kardeşimizi ve Pakistan makamlarını tekrar tebrik ediyorum. Temennimiz, ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye, bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.”
PROJELERE BİRLİKTE KATKI SAĞLAYACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın katılımıyla düzenli üçlü zirveler ve bakanlar düzeyinde toplantılar tertipleneceğini ve bu yolla, yürütülecek iş birliklerinin kurumsallaştırılacağını aktardı. Bu kapsamda, savunma alanında iş birliğinin derinleştirileceğini, terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak kararlılığın sürdürüleceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Ticaretin kolaylaştırılması, yatırımların teşviki ve dijital dönüşüm alanlarında müşterek adımlar atmayı hedefleyeceğiz. İş birliğimizin son derece stratejik bir boyutunu teşkil eden ulaştırma konusunda; Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız.”
Ortak hareket etmek zorundayız
- Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın, Avrasya’nın kesişim noktasında, son derece stratejik bir bölgede konumlandığına dikkat çeken Erdoğan, “Coğrafyalarımızda ve ötesinde, güvenlik tehditlerinden ekonomik darboğaza, enerji ve gıda krizlerine pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz” diye konuştu. Erdoğan, 3 ülke arasındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesi için bugünkü zirvede önemli konularda fikir teatisinde bulunulduğunun altını çizerek, “(Dışişleri Bakanları) Bilhassa ortak gündemimizi şekillendiren ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi başlıklarda ülkelerimizin ortak vizyonunu yansıtan güçlü bir çerçeveyi hazırlayacaklar” dedi.
Karabağ için kalkınma vakti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’daki temasları kapsamında 28 Mayıs Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Hekeri Nehri kıyısında düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap etti. Erdoğan, “30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir” şeklinde konuştu.
Güçlü ortaklıklar kuruyoruz
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile daha önce Fuzuli ve Zengilan uluslararası havalimanlarını hizmete aldıklarını hatırlatan Erdoğan, “Bugün de ne mutlu ki Laçın Uluslararası Havalimanı’nı açmak yine bizlere nasip oldu. Enerjiden ulaştırmaya, savunmadan ticarete, tarımdan eğitime, her alanda Azerbaycan’la hamdolsun güçlü iş birlikleri kuruyoruz. İlham kardeşimin eşsiz katkılarıyla münasebetlerimizi her geçen gün sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İş birliğimiz haritaları değiştirdi
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye’nin iş birliği sayesinde sadece bölgenin değil, geniş bir coğrafyanın enerji haritasının değiştiğini, yenilenebilir enerji üretimi ve ihracatı konularında büyük projelere başladıklarını söyledi. Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nde konuşan Aliyev, “Birbirimizin başarılarıyla gururlanıyor, zor zamanlarda birbirimize destek oluyoruz. Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye, her zaman egemenlik, toprak bütünlüğü ve adaletten yana” ifadelerini kullandı. Pakistan-Hindistan çatışmasına da değinen Aliyev “Gergin dönemde ilk günden Pakistan’la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik” dedi.
Gücümüz karşılıklı saygımızdan
- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu” dedi. Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nde konuşan Şerif, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin, yüzyıllar boyunca paylaşılan değerler ve karşılıklı destekle şekillenen derin tarihi, kültürel ve manevi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyleyen Şerif, “Sevgili kardeşlerim, son zamanlarda Karabağ, Keşmir ya da KKTC konusunda birbirimizin yanında yer alarak bu tarihi ilişkiyi daha da güçlendirdik. Gücümüz dayanışmamızda ve karşılıklı saygımızda yatmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.