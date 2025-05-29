Türkiye, Azerbaycan, Pakistan zirvesi: Aramızdaki bağı daha da güçlendiriyoruz

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın, Avrasya’nın kesişim noktasında, son derece stratejik bir bölgede konumlandığına dikkat çeken Erdoğan, “Coğrafyalarımızda ve ötesinde, güvenlik tehditlerinden ekonomik darboğaza, enerji ve gıda krizlerine pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz” diye konuştu. Erdoğan, 3 ülke arasındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesi için bugünkü zirvede önemli konularda fikir teatisinde bulunulduğunun altını çizerek, “(Dışişleri Bakanları) Bilhassa ortak gündemimizi şekillendiren ticaret, yatırımlar, ulaştırma, enerji, savunma sanayi ve terörle mücadele gibi başlıklarda ülkelerimizin ortak vizyonunu yansıtan güçlü bir çerçeveyi hazırlayacaklar” dedi.