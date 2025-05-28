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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima Azerbaycan'ın yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima Azerbaycan'ın yanında olacağız

15:5428/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da 28 Mayıs Bağımsızlık Günü Programı'nda konuştu. Erdoğan, "30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit barış ve başarı yazma vaktidir" açıklamasında bulundu. 'Bağımsızlık Günününüzü canı gönülden tebrik ediyorum' diyen Erdoğan, "Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Laçın kentinde, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Obamız, yuvamız, göz bebeğimiz Azerbaycan'la bağımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin" dedi.

Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

'KARABAĞ BİR MİLLETİN DİRİLİŞ SESİDİR'

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Bakü'den Nahcıvan'a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum.


Sizlere 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.


Bağımsızlık Günününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

'RABBİM AZERBAYCAN-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİNİ İLELEBET DAİM EYLESİN'

Obamız, yuvamız, göz bebeğimiz Azerbaycan'la bağımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin.


Karabağ'daki bağımsızlık savaşı bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz ezgilerde büyüyen umudun, millet iradesinin tezahürü var. Muazzam bir zaferin ruhu var.


Enerjiden ulaştırmaya her alanla Azerbaycan'la güçlü ilişkiler kuruyoruz. Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Karabağ için artık başarı vaktidir. Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz.


Can Azerbaycan halkına samimi misafirlikleri için, Laçın'lı kardeşlerimi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür ediyorum.

ALİYEV: ÜÇ KARDEŞ ÜLKENİN KARDEŞLİĞİ YILDAN YILA GÜÇLENİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, konuşmasında "44 günlük savaşta bizi Türkiye ve Pakistan destekledi, bu iki ülkenin desteği bizi umutlandırıyordu. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın, üç kardeş ülkenin kardeşliği yıldan yıla güçleniyor. İyi günde de kötü günde de birlikteyiz" ifadelerini kullandı.


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