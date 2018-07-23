Halep yağması

Esed rejimi ve müttefiklerinin 2016 yılı aralık ayı başında kontrolü tamamen sağladığı Halep’te hayat felç. Türkiye ve Rusya arasında Halep’in idaresinin Türkiye’ye devri konusunda görüşmeler yapıldığı iddiasına yönelik tartışmalar devam ederken Yeni Şafak, yakın dönemde Halep’ten gelen isimlerle konuştu. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı ve sonrasında İdlib, Azez bölgelerine gelen Halepli siviller, şehirde elektrik, su, ulaşım ve güvenlik altyapısının tamamen çöktüğünü ve aradan geçen 19 aylık süreye rağmen imar ve ıslah amaçlı hiçbir adımın atılmadığını anlattı. 72 mahallenin kullanılamaz durumda olduğu kadim kentte ancak 3-4 mahalleye elektrik, su veriliyor.

CENAZELER ENKAZ ALTINDA

Şehir genelinde binaların yüzde 65’nin harabe durumda olduğunu belirten Halepliler, yıkılan binaların enkazı altında binlerce cenazenin bulunduğunu, bazı mahallelerden hâlâ ceset kokularının geldiğini ancak olağanüstü olumsuz şartlar nedeniyle sözkonusu bölgelere kimsenin giremediğini dile getiriyor. Haleplilerin bildirdiğine göre yıkılmış mahallelerde leş yiyen köpek ve kedilerden başka kimse yok.

Kentteki yağmacıların Halep’in Türkiye’ye devredileceğini duyarak binaları talan etmesi ise kadim şehirdeki trajediyi başka bir boyuta taşıdı. Esed Şebbihaları, İranlı milisler ve PKK’lılar, terk edilmiş evlerde buldukları ne varsa toplayıp götürüyor. Yağmacılar bununla kalmıyor; altında dinamit patlatıp tamamen yıktıkları boş binaların inşaat demirini kamyonlara yükleyip hurdacılara satıyorlar.

DEMİR İÇİN BİNA YIKIYORLAR

Bayram ziyareti için Halep’ten İdlib’e gelen 55 yaşındaki Ümmü Mervan isimli kadın, PKK, Şebbiha ve İran destekli Şii milislerin ayakta kalan evleri soyduğunu, binalarda sıhhi tesisattan elektrik kablolarına kadar maddi değer arzeden her şeyi söktüğünü ve daha sonra evleri dinamitle patlatarak demirlerini çaldığını söyledi. Halepli Arapça öğretmeni Ebu Hasan Muhacir ise otorite boşluğunun olağanüstü suistimallere sebep olduğunu belirterek, “Halep merkezdeki Hamdaniye Mahallesi’nden Sahur semtine gitmek bazen 3 saat sürüyor, oysa aradaki mesafe yalnızca 4,5 kilometre. Ancak her 300 metrede bir kurdukları kontrol noktalarıyla halkı soyuyorlar” cümleleriyle şehirdeki son durumu gözler önüne serdi.

Hayalet şehir

“Türkiye’nin Halep’te inisiyatif alması sadece Suriye değil Ortadoğu denklemi için büyük bir devrim niteliği taşıyacaktır” diyen Halep Yerel Meclisi eski Başkanı Muhammed Fadıyli, 2012-2018 aralığında Halep’ten sürgün edilen sivil sayısının 6 milyonu bulduğunu söyledi. Fadıyli, Halep’in savaş öncesi nüfusunun 6 milyon 500 bin olduğunu ve iç savaştan ötürü üretim, ticaret, eğitim ve sağlık alanında hizmet ve üretimin sıfıra indiğini kaydetti. Esed’in ‘isyancı’ Halep’i cezalandırmaya devam ettiğini belirten Fadıyli, “Nusayri subaylar, İran destekli Şii milisler ve Rusların kaldığı bölgeler dışındaki tüm mahalleler tam bir işgal politikası ile yönetiliyor” dedi.

TEK UMUT TÜRKİYE

Halep’in Cemiliyye, Mogambo, Martini ve el-Azamiyye mahalleleri dışında kalan alanın ‘mahrumiyet bölgesi’ olarak görüldüğünü anlatan Fadıyli, Halep merkezde 500 bin insanın kaldığını ve olağanüstü şartlarda yaşam savaşı verdiklerini ifade etti. Fadıyli, “Nusayri azınlık ve Esed destekçisi askeri unsurlar dışında kalan bölgelere tek bir çivi dahi çakılmadı. Halep halen harici güçlerin işgali altında. Biz Türk askerini istiyoruz, bekliyoruz ve bu bizim tek umudumuz” diye konuştu.

Hafızayı siliyorlar

Halep’te Esed yönetiminin keyfi tutuklamalarının devam ettiğini belirten Halep eski Meclis Başkanı Muhammed Fadıyli, ‘devrime destek veriyor’ bahanesiyle kentte son bir yıl içerisinde 1400 sivilin tutuklandığını ve 160 kişiden de haber alınamayacağını kaydetti. Camilerin büyük oranda harabeye döndüğünü hatırlatan Fadıyli, şehir genelindeki 24 caminin Şii-Hüseyniye ibadethanesine dönüştürüldüğünü anlattı. Esed tarafından bombalanan okul, hastane, tarihi mekanlar ve camilere yönelik hiçbir onarım girişiminin başlatılmadığını vurgulayan Fadıyli, “Rakka ve Halep insansızlaştırma ve binlerce yıllık hafızanın silinmesi operasyonunda pilot yerler olarak seçildi” açıklaması yaptı.