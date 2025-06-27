Hamaney'den Trump'a cevap: Büyük zafer kazandık

İran Dini Lideri Ali Hamaney, İsrail ile savaşın sona ermesinden bu yana halkına ilk defa açıklama yaparak ülkesinin İsrail ve ABD'ye karşı büyük zafer kazandıklarını söyledi. Hamaney’in bir çekilen bir video aracılığıyla yaptığı konuşmasında, “Sahte Siyonist varlığa karşı bu zaferi kutsadım. Siyonist varlık, tüm gürültüsüne rağmen İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri karşılığında neredeyse ezildi ve çöktü. Güçlerimiz düşmanın çoklu savunmasına nüfuz edebildi ve askeri mevzilerini füzelerimize maruz bıraktı. Siyonist varlık, İslam Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir saldırının buna pahalıya mal olacağını anlamalıdır. Siyonist varlığın tamamen yok edileceğini hissettiği için savaşa giren Amerika'ya karşı zaferimizi kutluyorum. Amerika bu savaştan herhangi bir başarı elde edemedi ve biz kazandık ve sert bir tokatla ele aldık” dedi.

SALDIRILAR BİZİ BİRLEŞTİRDİ

ABD Başkanı, ABD saldırısının ölçeğini abarttığını ancak gerçeği bildiğini kaydeden dini lider, “Bize yapılan herhangi bir saldırı, Amerikan üslerinin tekrarlanan hedef alınmasıyla karşı karşıya kalacak. İran halkı silahlı kuvvetlerimizi desteklemek için birleşti. Halkımız onların karakterini gösterdi ve gerekli zamanlarda birleştiğini kanıtladı. ABD Başkanı, İran'ı koşulsuz bir teslimiyetin büyüklüğünün daha büyük hale getirilmesi çağrısında bulundu. Uzun bir geçmişi ve kültürü olan büyük bir İran, koşulsuz teslimiyetle ele alınmayı asla kabul etmez” değerlendirmesini yaptı.

CENAZE NAMAZINI KİM KILDIRACAK?

Hamaney, bu açıklamayı canlı yapmayarak “Acaba bugün cuma namazına katılacak mı?” sorusunu akıllara getirdi. Merak edilen bir diğer konu ise yarın 12 günlük İsrail- İran Savaşı'nda öldürülen İranlı generallerin ve mühendislerin cenaze namazının kıldırılıp kıldırılmayacağı.

ABD: Fordo'ya devasa zarar verdik

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları ve ülke basınına sızan istihbarat raporları hakkında açıklamalarda bulundu. Hegseth, “İstihbarat raporu, operasyonu başarısız olarak göstermek için sızdırıldı. Medya, ön raporlara bakarak sorumsuzca hareket etti. Medya skandal peşinde koşuyor, başarıları görmezden geliyor, Başkan Trump'ı hedef seçiyor” diye konuştu. Hegseth, şöyle devam etti: “İran'daki Fordo Tesisi’ne devasa zarar verdik.”







