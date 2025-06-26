Trump 'gelecek hafta görüşeceğiz' demişti, İran Trump'ı yalanladı: Ciddiye almayın

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin açıklamalarının aksine Washington ile nükleer görüşmelere başlama konusunda bir karar alınmadığını söyledi. Erakçi "Bu açıklamaları ciddiye almayın. ABD ile müzakereler için henüz bir anlaşma yapılmadı. Hatta bu konuda bir konuşma bile yapılmadı. Onlardan sürekli çelişkili açıklamalar geliyor" ifadelerini kullandı.
Erakçi, şöyle devam etti:
"Amerikalılar müzakereler devam ederken diplomasiye ihanet ettiler ve bu deneyim, onlarla gelecekte yapılacak görüşmeler hakkındaki kararımızı etkileyecektir ancak diplomasi devam ediyor ve bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla temas halindeyim."
ABD Bakanı Donald Trump'ın dün yaptığı "İranlılarla gelecek hafta görüşeceğiz" açıklamasının sorulması üzerine Erakçi, "Bu açıklamaları ciddiye almayın. ABD ile müzakereler için henüz bir anlaşma yapılmadı. Hatta bu konuda bir konuşma bile yapılmadı. Onlardan sürekli çelişkili açıklamalar geliyor." dedi.
İran Meclisi'nin çıkardığı ve nihai karar mercii Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durduran yasanın sorulması üzerine Erakçi, "Yeni yasa bizim için bağlayıcıdır. (UAEA Başkanı Rafael Mariano) Grossi'nin raporu, İsrail'in saldırganlığının habercisi olan bir çözümün yolunu açtı. Rapor doğru ve adil değildi. Bunun yanında nükleer tesislerimize saldırı düzenlendi ve UAEA bunu kınayamadı bile." diye konuştu.
Erakçi, İran ile İsrail'in karşılıklı saldırılarının ardından 12 gün sonra gelen ateşkes sürecine ilişkin ise şunları kaydetti: