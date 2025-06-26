Trump 'gelecek hafta görüşeceğiz' demişti, İran Trump'ı yalanladı: Ciddiye almayın

"İran ve Siyonist rejimin (İsrail) müzakere ettiği veya her iki tarafın da ABD ile müzakere ettiği veya ABD'nin arabuluculuk yaptığı gibi söylentiler vardı. Bunların hiçbiri doğru değildi. Siyonist rejim, çaresizlikten saldırıları durdurma noktasına geldi ve biz de saldırılar durduğunda devam etmedik. Hiçbir ön koşul yoktu ve hiçbir talepte bulunmadık. Operasyonun durdurulmasını talep eden Siyonist rejimdi. İran da önceden belirlenmiş politikalarına dayanarak, saldırılar devam etmezse bizim de devam etme niyetimiz olmadığını duyurdu. Sonuç olarak operasyon durduruldu."