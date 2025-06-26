İran-İsrail savaşı sonrası Trump'ın İbrahim İttifakı yeniden ısıtılıyor: Netanyahu'dan 'Fırsat' iddiası

İsrail Başbakanlık Ofisinin yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı büyük bir zafer elde ettiklerini ileri sürerek barış anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için fırsat sunduğunu ifade etti. İsrail, ABD'nin desteğiyle normalleşmeyi sağlayarak Abraham Antlaşmalarını yeniden gündeme taşımaya hazırlanırken Tel Aviv'de "Yeni Orta Doğu için yeni bir şans" ifadelerine yer verilen görsellerde elektrik panolara yansıtıldı.
İsrail Başbakanlık Ofisinin X hesabından bir görüntülü mesaj yayınlayan Netanyahu, İran'a karşı büyük bir zafer elde ettiklerini ileri sürdü.
Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için de kaçırılmaması gereken bir fırsat yakaladıklarını savunan Netanyahu, tek bir günü bile boşa harcamamaları gerektiğini öne sürdü.
Gazze soykırımı nedeniyle bölge ülkeleriyle ilişkileri daha da kötüleşen İsrail, ABD'nin desteğiyle normalleşmeyi sağlamak için Abraham Anlaşmalarını yeniden gündeme taşımaya hazırlanıyordu.
"Yeni Orta Doğu için yeni bir şans"
İsrail'in, tanınmasına karşı çıktığı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile "Abraham Anlaşmaları"nı imzalayan Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas liderleri de afişte yer almıştı.
ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtmişti.