İran-İsrail savaşı sonrası Trump'ın İbrahim İttifakı yeniden ısıtılıyor: Netanyahu'dan 'Fırsat' iddiası

"Bölgesel Güvenlik Koalisyonu"

isimli bir yıl önce kurulan oluşum tarafından yayınlatılan afişte, İsrail'le diplomatik ilişkileri bulunmayan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Trump ve Netanyahu ile yan yana getirildiği görülmüştü.