İran dini lideri Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama: ABD'ye sert bir tokat attık

Devlet televizyonu, Hamaney’in video mesajını yayımladı.

İsrail’in saldırısının başlamasından bu yana üçüncü defa yayımlanan mesajında Hamaney, İsrail’e karşı bir zafer kazandıklarını savunarak, “Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu” ifadesini kullandı.

Hamaney, “Amerikan rejimi, girmezse, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan bir savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı.” dedi.

ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırdığını belirten Hamaney, uluslararası mahkemelerde bunun hesabının sorulacağını ancak ABD'nin birşey elde edemediğini söyledi.

Hamaney, İran’ın kazandığını savunarak, “İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika’nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey.” ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca kendilerine yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.

ABD'nin İsrail savaşta "ezildiği" için çatışmaya müdahil olduğunu belirten Hamaney, Beyaz Saray'ın savaşta "hiçbir şey başaramadığını" kaydetti. İran'ın dini lideri, İsrail'e ait askeri hedefleri başarıyla vurduklarını söyleyerek, misilleme saldırılarıyla "ABD'ye bir tokat attıklarını" ifade etti.







