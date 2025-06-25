Trump NATO Zirvesi'nde konuştu: İsrail ile İran arasındaki '12 gün savaşı'nın bittiğine inanıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentindeki World Forum'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.





Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Ben İsrail ve İran arasındaki durumu '12 Günlük Savaş' olarak adlandırıyorum. Bir daha savaşacaklarını düşünmüyorum. Tarihi bir ateşkes sağladık.





Birçok kez söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. ABD ordusu mükemmel bir operasyonla nükleer tesisleri vurdu. Bunu dünyada sadece ABD yapabilirdi.





(İran'ın uranyumu taşıdığı iddiası) O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar. (Saldırıların) İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendiriyoruz. İran nükleer malzemeye erişemezse bu devam edebilir.





Şimdi artık yüzde 5 diliminde bir NATO harcaması yapılacak. 20 yıldır bunun olmasını söylüyordum. Harcamaların müttefikler arasında adil olması gerekiyor.





Tarihi bir dönüm noktasındayız. NATO harcamalarının yüzde 5 seviyesine çekilmesi kuralını evet, ben başardım.





Avrupa artık güvenliklerini sağlamak için daha çok sorumluluk alacaktır. Ukrayna'daki şehirler vuruluyor. İnsanların ölmemesi gerekiyor. Bu durdurulmalı. Onlarca kez bunu söyledim. Toplayacağımız para silaha harcanacak. Bu silahlar da ABD malı olacak. Çünkü dünyadaki en iyi silahları biz yapıyoruz.





İran'ın Katar'daki üslerimize saldırısında İran saldırıyı haber verdi.





CNN yalancı. New York Times yalancı. Zaten onları kimse izlemiyor, okumuyor. Fordo nükleer tesisini yok ettik, onlar aksini iddia etse de, zamanımı harcıyorlar. İran, nükleer tesislerinin ağır hasar aldığını söylüyor. Bu sahte raporlar, sahte haberler batan New York Times'tan geliyor. Ben olmasam onları okuyan da yoktu





Tesisin yok olması da yazık oldu, kahraman dahi pilotlarımızı kutlarım.





Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirebiliriz belki





İran'ın tekrar ayağa kalkması için petrol satmalı. Satsınlar. Çin petrol almak istiyorsa alabilir. Putin beni aradı, "İran ve İsrail arasında sana yardımcı olabilirim" dedi, ben de "Hayır, bana Rusya Ukrayna konusunda yardım et" dedim.





Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık barışa ulaşmalıyız. Ukrayna lideri Zelenskiy cesur biri. Ancak Zelenskiy'le ateşkesi konuşmadık. Putin'le savaşı sona erdirmek için konuşacağım. Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bölgesel emelleri olması mümkün.





NATO Zirvesi müthişti. Herkes ABD ile anlaşma yapmak istiyor. Müthiş bir ülkeyiz.





İspanya bu parayı ödemek istemediğini söylüyor, İspanya'nın yaptığı şey çok kötü. Ticaret anlaşmasında İspanya'ya iki kat vergi koyacağım. İspanya'yı seviyorum, İspanyolları seviyorum ama bu harcamayı kabul etmeyen tek ülke. O zaman bize vergi yoluyla bu parayı ödeyecekler.





Putin zor biri, Zelenskiy'le de bazı problemlerim oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek İran ve İsrail arasındaki çatışmayı bitirmekten zor. "Savaşı 24 saatte bitiririm" derken tabii ki 24 saati kast etmemiştim.





FED Başkanı korkunç biri."







