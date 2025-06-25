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İran'dan son dakika İsrail duyurusu: Ölü sayısı açıklandı

İran'dan son dakika İsrail duyurusu: Ölü sayısı açıklandı

19:2925/06/2025, Çarşamba
AA
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İsrail'in İran saldırılarında 627 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 870 kişi yaralandı.
İsrail'in İran saldırılarında 627 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 870 kişi yaralandı.

İran, İsrail'in saldırılarında 627 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 870 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu ise İran saldırılarında 25 kişinin öldüğünü, en az 2 bin 500 kişinin de yaralandığı bildirdi.

İran devlet televizyonu, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 627 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, yaralı sayısının da 4 bin 870 olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı sayının en çok Tahran ve Kirmanşah'ta olduğu, Huzistan, Loristan, İsfahan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Hemedan, Zencan ve Gilan kentlerinin sıralamayı takip ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 332 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 25

İsrail ordusunun resmi olarak açıkladığı rakamlara göre ise İran saldırılarında 25 İsrail vatandaşı öldü, 2 bin 500’ü aşkın İsraillinin de yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirmişti.


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