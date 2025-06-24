Pentagon'dan Trump'ı yalanlayan İran raporu: Nükleer program yok edilmedi

ABD, pazar günü sabaha karşı İran'ın üç nükleer tesisine hava operasyonu düzenlemiş ve savaşa dahil olmuştu.

Operasyonu gövde gösterisi haline dönüştüren ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını yok ettiklerini ve artık tehdidin ortadan kalktığını açıklamıştı.

Ancak Pentagon istihbaratının hazırladığı raporda durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

"Nükleer program yok edilmedi"

CNN tarafından servis edilen haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişinin aktardığı erken bir ABD istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin geçen hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırıların İran'ın nükleer programının temel bileşenlerini yok etmediği gibi programı muhtemelen sadece aylarca geriye götürdüğü belirtildi.

Raporda, elde edilen erken bulguların Trump'ın saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiği" yönündeki tekrarlanan iddialarıyla çeliştiği belirtilerek değerlendirmesine yer verilen iki kişinin de İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilmediğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan haberde santrifüjlerin büyük ölçüde "sağlam" olduğu da vurgulandı.

Beyaz Saray-Pentagon hattında kriz

Pentagon'un bu raporu ise Beyaz Saray ile krize neden oldu.

Beyaz Saray, böyle bir değerlendirmenin varlığını kabul etti ancak buna katılmadıklarını söyledi.

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt yaptığı açıklamada söz konusu raporun tamamen yanlış olduğunu söyledi.

Değerlendirmenin 'çok gizli' olarak sınıflandırıldığını ancak istihbarat topluluğunda 'isimsiz', 'düşük seviyeli bir kaybeden' tarafından CNN'e sızdırıldığını ifade eden Leavitt, "Bu iddia edilen değerlendirmenin sızdırılması, Başkan Trump'ı küçük düşürmek ve İran'ın nükleer programını yok etmek için mükemmel bir şekilde yürütülen bir görevi yürüten cesur savaş pilotlarını itibarsızlaştırmak için açık bir girişimdir. Herkes, hedeflerine mükemmel bir şekilde on dört adet 30.000 poundluk bomba attığınızda ne olacağını bilir: tamamen yok olma." ifadelerini kullandı.







