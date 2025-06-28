Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hamaney'in açıklaması sonrası Trump yaptırım hafifletmesini durdurdu

Hamaney'in açıklaması sonrası Trump yaptırım hafifletmesini durdurdu

00:2028/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Hamaney'in ABD üslerine saldırıların tekrarlanabilmesi açıklamasına Trump'tan tepki geldi.
Hamaney'in ABD üslerine saldırıların tekrarlanabilmesi açıklamasına Trump'tan tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hamaney'in Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıların tekrarlanabileceği sözlerine karşılık yaptırımların kaldırılmasını ve diğer tüm çalışmaların derhal durdurulduğunu açıkladı. Trump İranlı yöneticiler için, "Her zaman çok öfkeli, düşmanca ve mutsuzlar." İfadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD'ye yönelik yeni saldırılar düzenlenebileceği açıklamasının ardından Tahran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesi çalışmalarını
"derhal durdurduğunu"
açıkladı.

Trump, Truth Social'dan yaptığı yazılı açıklamada, Hamaney'in Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıların benzerlerinin "tekrarlanabileceğine" yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Son birkaç gündür yaptırımları kaldırmak ve İran'a
"tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme şansı"
vermek için çalıştığını belirten Trump,
"Ancak bunun yerine öfke, nefret ve iğrenme ifadeleriyle karşılaştım. Bu yüzden yaptırımların kaldırılması ve diğer tüm çalışmalarımı derhal durdurdum."
ifadesini kullandı.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney

"İran dünya düzeninin akışına geri dönmeli"

Trump, İran'ın "dünya düzeninin akışına" geri dönmesi gerektiğini, aksi takdirde işlerin Tahran yönetimi için
"daha da kötüye gideceğini"
belirtti.
İranlı yöneticiler için
"Her zaman çok öfkeli, düşmanca ve mutsuzlar."
değerlendirmesinde bulunan Trump,
"Bunun onlara ne kazandırdığına bakın; geleceği olmayan, yanmış, havaya uçmuş bir ülke, yok olmuş bir ordu, korkunç bir ekonomi ve etraflarında ölüm var."
ifadesini kullandı.
İran lideri Hamaney, son açıklamasında, İran'ın
"zafer kazandığını ve misilleme olarak ABD'nin suratına tokat attığını"
ifade etmişti.
Katar'daki ABD üssüne yapılan saldırıyı kasteden Hamaney,
"Bu eylem gelecekte tekrarlanabilir."
demişti.
Hamaney, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını önemsiz göstererek, saldırının İran'ın nükleer programını
"tamamen ve tümüyle ortadan kaldırdığını"
iddia eden Trump'ın durumu
"abarttığını"
kaydetmişti.


#ABD Başkanı Donald Trump
#Ayetullah Hamaney
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?