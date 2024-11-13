Hamas'tan ABD'nin 'insani yardım' açıklamalarına kınama

"ABD yönetimi, işgalci faşist hükümete saldırı ve suçlarını sürdürmesi için daha fazla fırsat ve zaman tanırken, siyasi ve askeri koruma sağlamakta ve uluslararası hukukun araçlarını, sivilleri koruma amaçlı anlaşma ve sözleşmeleri engelleyerek, halkımıza ve bölge halklarına yönelik terörizmin ana destekçisi olarak rolünü pekiştirmektedir"