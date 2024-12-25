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Hamas'tan ateşkes açıklaması: "İsrail yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı geciktiriyor"

Hamas'tan ateşkes açıklaması: "İsrail yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı geciktiriyor"

17:0125/12/2024, Çarşamba
IHA
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Hamas, katil İsrail ile yürütülen ateşkes görüşmelerine dair açıklama yayınladı.
Hamas, katil İsrail ile yürütülen ateşkes görüşmelerine dair açıklama yayınladı.

Hamas, soykırımcı İsrail ile Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, fakat İsrail'in yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı geciktirdiğini açıkladı.

Gazze'deki Hamas Hareketi, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes ve esir takası görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Hamas, ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada,
"Katar ve Mısır arabuluculuğunda Doha'da yürütülen ateşkes ve esir takası görüşmeleri ciddi bir şekilde ilerliyor. Hamas sorumluluk ve esneklik gösteriyor. Ancak işgal, geri çekilme, ateşkes, esirler ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü konularında yeni koşullar öne sürerek
ulaşılması mümkün olan bir anlaşmaya varılmasını geciktiriyor
"
ifadelerine yer verildi.



#Hamas
#Gazze
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#Mısır
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