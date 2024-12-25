Hamas'tan ateşkes açıklaması: "İsrail yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı geciktiriyor"

Açıklamada,

"Katar ve Mısır arabuluculuğunda Doha'da yürütülen ateşkes ve esir takası görüşmeleri ciddi bir şekilde ilerliyor. Hamas sorumluluk ve esneklik gösteriyor. Ancak işgal, geri çekilme, ateşkes, esirler ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü konularında yeni koşullar öne sürerek

ulaşılması mümkün olan bir anlaşmaya varılmasını geciktiriyor

"