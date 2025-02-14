Hamas'tan küresel intifada çağrısı: Bu 3 gün meydanlara inelim

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Gazze'deki Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e tehcir etmeyi ön gören planına yönelik tapkiler devam ediyor. Trump'ın tehcir planını reddettiğini bir kez daha ilan eden Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), başta Batı Şeria ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinliler olmak üzere bütün İslam ümmetine, İsrail’e ateşkese uyması için baskı kurma hedefiyle meydanlara inme çağrısı yaptı. Hamas'ın açıklamasında, “Halkımızın vatanından tehcir edilmesi planlarına karşı dünya halklarını Gazze’nin yanında olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanıldı.





ÜÇ GÜN İŞARET EDİLDİ

Ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiğini ve İsrail’in ateşkes maddelerine uyması halinde esir takasının süreceğini vurgulayan Hamas, Trump ve Netanyahu’nun bunu kabul etmek yerine Gazze’de 15 ay boyunca soykırıma maruz kalan Filistinlileri katliam ve bombardımanlarla tehcir ettiğine vurgu yaptı. Dünya halklarının adaletsizliğe karşı meydanlara inmesi gerektiğini belirten Hamas, İsrail’e baskı oluşturacak protestoların cuma günü başlayarak esir takasının olması beklenen cumartesi ve pazar günleri de sürdürülmesini istedi.





BATI ŞERİA AYAĞA KALKSIN

Hamas’ın dün yayınladığı çağrısı, Gazze’de cumartesi günü yapılacak esir takası öncesi yaşanan gerginlikler ve İsrail ordusunun 21 Ocak’tan beri Batı Şeria’da yürüttüğü tehcir operasyonlarıyla eş zamanlı geldi. Konuya dair bir açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere, İsrail’in bölgede yürüttüğü tehcir hamlesine karşı intifada başlatarak önümüzdeki üç günde dünya çapında yapılması beklenen protestolara katılma çağrısı yaptı. İsrail’in bundan önce de Filistin’deki işgali için çeşitli projeleri yürürlüğe koyduğuna ancak hepsinin Filistin halkının direnişi karşısında başarısız olduğuna değinen Bedran, “Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki halkımız, topraklarına bağlılık iradesini göstermeli” diye konuştu.





ARAP ÜLKELERİ BİRLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze ve Batı Şeria’dan tehcir etmek için öne sürdüğü plana karşı Arap ülkelerinden de diplomatik hareketlilik geldi. Trump’ın planının doğrudan muhatabı olan Ürdün ve Mısır, Filistinlilerin tehcir edilmesini kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtirken, Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan’dan da tehcir planına tepkiler sürüyor. El-Arabiyya’ya konuşan Mısırlı üst düzey kaynaklar, Kahire tarafından Gazze’nin yeniden imarı için hazırlanan planın, Gazze’deki sivillere güvenli alanlar tahsis edilmesini de kapsadığı iddialarını yalanlayarak, Gazze’nin yeniden inşası için iki farklı plan hazırlandığını ve bunun ABD tarafına da sunulduğunu kaydetti.



