Harvard Üniversitesi Trump'a dava açtı

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan şikayette, Harvard'ın İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı'ndan (SEVP) çıkarılması kararının yasalara aykırı olduğu ileri sürüldü. Massachusetts'teki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, “Hükümet, Harvard'ın öğrenci topluluğunun dörtte birini, üniversiteye ve misyonuna önemli katkılarda bulunan uluslararası öğrencileri silmeye çalıştı” denildi.