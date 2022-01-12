Dünya Sesten 2,8 kat daha hızlı Denemeleri başarıyla tamamladı
ASYA

Sesten 2,8 kat daha hızlı: Denemeleri başarıyla tamamladı

Hindistan, gelişmiş süpersonik Brahmos seyir füzesinin deniz varyantının başarıyla test edildiğini duyurdu. Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor. Sesten 2,8 kat hızlı Brahmos füzesi, havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.

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Haber Merkezi AA
Hindistan tarafından üretilen süpersonik BrahMos füzesinin özellikleri nelerdir? Sesten hızlı füze
Hindistan süpersonik BrahMos seyir füzesinin deniz varyantını test etti.

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) yapılan açıklamada, "BrahMos süpersonik seyir füzesinin gelişmiş denizden-denize varyantı bugün INS Visakhapatnam'dan test edildi. Füze, belirlenen hedef gemiyi tam olarak vurdu." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, yaptığı açıklamada, füzenin başarılı şekilde fırlatılmasının Hint Donanmasının göreve hazır oluşunu yeniden doğruladığını söyledi.

Hindistan Deniz Kuvvetleri, kasımda da Brahmos süpersonik seyir füzesini denizde başarıyla test etmişti.

Füzenin, mayısta da Su-30 MKI savaş uçağından, eylülde de Odişa'da bulunan Bütünleşik Test Sahası'ndan başarıyla fırlatıldığı duyurulmuştu.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.

  • Sesten 2,8 kat hızlı Brahmos füzesi, havadan, karadan ve denizden fırlatılabiliyor.

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