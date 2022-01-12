Sesten 2,8 kat daha hızlı: Denemeleri başarıyla tamamladı

Rusya ve ABD'yi boşa çıkaracak hamle: Yerli S-400 SİPER ateşlendi

Türkiye, S-400 ve Patriot krizlerinin ardından yerli olarak geliştirilen hava savunma sistemlerine hız verdi. 2025 yılına kadar kademeli olarak Türk ordusunun kullanımına sunulacak sistemler ile ABD ve Rusya'ya olan ihtiyaç da tamamen ortadan kalkmış olacak. Gök vatana karşı bütün tehditler en güçlü şekilde bertaraf edecek SİPER'de beklenen test atışları gerçekleştirildi Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine yerli S-400 olarak da adlandırılan sisteme ait son atılan adımı gündemine aldı.