Dünya Hindistanda ilginç olay Bir fil ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yol yürüdü
ASYA

Hindistan’da ilginç olay: Bir fil ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yol yürüdü

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta "Pallattu Brahmadathan" adlı bir fil, hayatını kaybeden kanser hastası Damodaran Nair adlı bakıcısını son kez görmek için 24 kilometre yol yürüdü. Filin hortumuyla Nair’in vücuduna dokunduğu anlar ise, krematoryumda bulunanları gözyaşlarına boğdu.

Haber Merkezi İHA
Hindistan’da bir fil, ölen bakıcısını son kez görmek için kilometrelerce yol yürüdü
Bakıcısını son kez görmek için 24 kilometre yol yürüdü.

Hindistan da "Pallattu Brahmadathan" adlı bir filin, hayatını kaybeden bakıcısını son kez görme çabası sosyal medyada gündem oldu.

Hindistan’ı Kerala eyaletinde yer alan Kottayam kentinde geçtiğimiz hafta, kanserle mücadele eden fil bakıcısı Damodaran Nair’in hayatını kaybetmesinin ardından Nair’in cenazesi, arkadaşları ve ailesinden oluşan bir grup tarafından krematoryuma taşındı.

Bakıcısını son kez görmek isteyen vefalı fil, bakıcısına veda etmek için aile üyeleriyle birlikte kavurucu sıcakta 24 kilometre yol yürüdü.

Brahmadathan’ın hortumuyla Nair’in vücuduna dokunduğu anlar ise, krematoryumda bulunanları gözyaşlarına boğdu. Duygu dolu anlar ise çevrede bulunanların telefon kameralarına yansıdı.

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