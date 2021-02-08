​Hindistan’da buzul felaketi

Afet bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 125 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Nanda Devi buzulunun bir parçasının kopması sonucu sel ve heyelan meydana geldi. Afet bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 125 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Buzulun aktığı Alaknanda ile Dhauliganga nehiri.

OYNAT 00:59 Hindistan'da dehşet anları: Taşan nehir önüne geleni sildi süpürdü Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar'dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düştü. Uttarakhand eyalet yönetimi, nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen ani selde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Nehrin çevresindeki köylerde büyük hasar meydana gelirken, bölgede tahliye emri verildiği öğrenildi. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin de kayıp olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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Türkiye'den dayanışma mesajı

Eyalet yönetimi, kayıpların ölmüş olabileceğini duyurdu. Buzulun aktığı Alaknanda ile Dhauliganga nehirleri civarındaki halk tahliye edilirken, Bhagirathi nehrinin akışı durduruldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hindistanla dayanışma mesajı yayımladı.

Açıklamada, “Kayıpların asgari seviyede kalmasını diliyor, kaybolanların en kısa sürede salimen bulunmalarını temenni ediyor, ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz” ifadeleri kullanıldı.