​Hindistan’da buzul felaketi

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Nanda Devi buzulunun bir parçasının kopması sonucu sel ve heyelan meydana geldi. Afet bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 125 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Türkiye'den dayanışma mesajı
- Eyalet yönetimi, kayıpların ölmüş olabileceğini duyurdu. Buzulun aktığı Alaknanda ile Dhauliganga nehirleri civarındaki halk tahliye edilirken, Bhagirathi nehrinin akışı durduruldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hindistanla dayanışma mesajı yayımladı.
Açıklamada, “Kayıpların asgari seviyede kalmasını diliyor, kaybolanların en kısa sürede salimen bulunmalarını temenni ediyor, ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz” ifadeleri kullanıldı.