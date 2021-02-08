Dünya Hindistanda buzul felaketi
ASYA

​Hindistan’da buzul felaketi

Hindistan’da buzul felaketi

Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçası koparak nehre düştü. Taşan su çok sayıda evin yıkılmasına ve binlerce kişinin tahliyesine yol açtı. 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 125 kişi kayıp.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afet bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 125 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Afet bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 125 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Nanda Devi buzulunun bir parçasının kopması sonucu sel ve heyelan meydana geldi. Afet bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 125 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Buzulun aktığı Alaknanda ile Dhauliganga nehiri.

Hindistan'da dehşet anları: Taşan nehir önüne geleni sildi süpürdü
OYNAT 00:59
Hindistan'da dehşet anları: Taşan nehir önüne geleni sildi süpürdü
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar'dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düştü. Uttarakhand eyalet yönetimi, nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen ani selde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı. Nehrin çevresindeki köylerde büyük hasar meydana gelirken, bölgede tahliye emri verildiği öğrenildi. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin de kayıp olduğu belirtildi.

Türkiye'den dayanışma mesajı

  • Eyalet yönetimi, kayıpların ölmüş olabileceğini duyurdu. Buzulun aktığı Alaknanda ile Dhauliganga nehirleri civarındaki halk tahliye edilirken, Bhagirathi nehrinin akışı durduruldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hindistanla dayanışma mesajı yayımladı.

Açıklamada, “Kayıpların asgari seviyede kalmasını diliyor, kaybolanların en kısa sürede salimen bulunmalarını temenni ediyor, ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Abone Ol Google News
Rosierden altın gol: Kartal zirveye tutundu

Rosier'den altın gol:
Kartal zirveye tutundu

​Siyah beyazlılar uzun süre 10 kişi oynadığı maçtan 3 puanla ayrıldı.
Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen
kurtarma operasyonu

​Jandarma ekipleri görüntüleri paylaştı.
Başka bir hazırlığın ipuçları var

Başka bir hazırlığın ipuçları var

​TBMM Başkanı Şentop'tan Boğaziçi açıklaması.
İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul'a fırtına uyarısı

Yarın öğlen saatlerinde başlayacak.
​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​7 Şubat MİT Kumpası'nın perde arkası​

​Erdoğan ameliyat masasından kelepçeyle uyanacaktı.
Tartışma çıkartan an

Tartışma çıkartan an

​Beşiktaşlılar bu pozisyonu konuşuyor.

Dikkat çeken düşüş

Dikkat çeken düşüş

​Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

Hem görüntüsü hem fiyatı şaşırtıyor

​Bir zamanlar saraylarda besleniyordu.
Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Türkiye'de 12 kişi bu mesleği yapıyor

Ayda 15 bin TL kazanıyorlar.

'Avrupa'dan mı Amerika'dan mı getirip bıraktılar bilemiyoruz'
İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor

​İnanmayıp kimliğine bakıyorlar...

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

FIFA'dan yanıt bekliyorlar

​Burdur'da dikilen toplar dünya sahalarına hazır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.