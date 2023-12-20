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Hizbullah'tan İsrail'e misilleme: İşgal ordusu füzelerle vuruldu

Lübnan'da Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait üç askeri noktaya saldırı düzenlediklerini duyurdu. İşgalci İsrail'e ait askeri noktaların "Burkan" füzesi, topçu birliği ve uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi. İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini ağır topçu atışları ve ardından beyaz fosfor bombası ile vurmuştu.

18:58 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 19:01 - 20/12/2023 Çarşamba
AA
Füze (Foto: Arşiv)
Füze (Foto: Arşiv)

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan Er-Rahib isimli askeri noktaya "Burkan" füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in Hirbe Maar bölgesindeki topçu birliği ile El Abad askeri noktasının da uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail fosfor bombası ile vurmuştu

İsrail güçleri Lübnan'ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi ilk önce ağır topçu atışlarıyla hedef almıştı.

İsrail, aynı bölgeyi daha sonra art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurmuştu.

Saldırının ardından Kefr Şuba ve Halta beldeleri semalarında uzun bir müddet beyaz sis kütlesi görülmüştü.



#Lübnan
#israil
#Hizbullah
#Saldırı
#Burkan Füzesi
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