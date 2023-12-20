Hizbullah'tan İsrail'e misilleme: İşgal ordusu füzelerle vuruldu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan Er-Rahib isimli askeri noktaya "Burkan" füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Ayrıca, İsrail'in Hirbe Maar bölgesindeki topçu birliği ile El Abad askeri noktasının da uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.
İsrail fosfor bombası ile vurmuştu
İsrail güçleri Lübnan'ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi ilk önce ağır topçu atışlarıyla hedef almıştı.
İsrail, aynı bölgeyi daha sonra art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurmuştu.
Saldırının ardından Kefr Şuba ve Halta beldeleri semalarında uzun bir müddet beyaz sis kütlesi görülmüştü.