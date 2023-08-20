Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi depremzedelere destek için İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti

"Yaşananlar çok ama çok trajik. Deprem bölgesinde birkaç kez bulundum ve yaşananları görmek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Burada önemli olan hepimizin mağdurlara destek için elimizden geleni yapmaya devam etmemiz. Hükümetimin yaptığı da bu. Biz de bu yüzme yarışına katılarak bunu yapmak istiyoruz. Türkiye ve Hollanda'daki tüm şirketlere, katkıda bulunan, bu yüzme etkinliğinde bize sponsor olan ve böylece deprem mağdurlarına yardım eden herkese müteşekkiriz."