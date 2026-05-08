Hürmüz'de sıcak saatler: Gözler barışta eller tetikte

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın müzakereler yoluyla bitmesine yönelik beklentiler sürerken gerilim dün gece saatlerinde bir kez daha Hürmüz Boğazı’nda yükseldi. İran’ın güneyi ve Hürmüz Boğazı etrafındaki Bender Abbas kenti ile Keşm Adası'ndan patlama sesleri yükseldi.

KARŞILIKLI ATEŞ

Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Keşm Adası’nda İran Silahlı Kuvvetleri ile “düşman unsurları” arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirildi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Keşm Adası’nda İran Silahlı Kuvvetleri ile “düşman unsurları” arasında karşılıklı ateş açıldı. Keşm Adası'ndaki “Behmen İskelesi”nin bazı ticari bölümleri hedef alındı.

ABD basını saldırıları ABD'nin yaptığını açıkladı. Fox News'e konuşan ABD'li yetkili, "ABD ordusu İran’ın Keşm Limanı ve Bender Abbas’a hava saldırıları düzenledi ancak bu, ateşkesin sona erdiği anlamına gelmiyor" dedi. İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Behmen İskelesi'ne yönelik saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) rolü olabileceğini iddia etti. Çatışmalar sonrası Tahran'da da hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli kaynaklar İran’da yaşananlarla ilgileri olmadığını ileri sürdü. Ayrıca Tesnim Haber Ajansı, Bender Abbas'a yönelik de insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Tesnim, söz konusu iki İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

DAHA SERT CEVAP

İran'daki Hatemü'l-Enbiya Karargâhından yapılan açıklamada “ABD ateşkesi ihlal etti. Cevap verilecek” denildi.





Trump Çin’e savaşı bitirerek gitmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde İran ile savaşı bitirecek anlaşmaya ulaşılması konusunda kaydedilen ilerlemenin ardından gelecek hafta yapacağı Çin ziyaretine kadar bu konuda diplomatik bir atılım sağlamayı hedefliyor. Axios’a konuşan üst düzey yetkililer, Beyaz Saray'ın, Trump'ın gelecek hafta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar bu konuda "diplomatik bir atılım" beklediğini kaydetti. Yetkililer, bu süre zarfında anlaşmaya varılmaması halinde Trump'ın İran'a karşı saldırı emri verebileceğini ileri sürdü. Anlaşmanın uzak olmadığını dile getiren yetkililer, bazı ABD'li yetkililerin ise İran'ın önerilen nihai anlaşmaya varılacağından şüphe duyduğunu aktardı. Trump, 14-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. ABD yönetimi, İran ile nihai barış için 14 maddelik bir çerçeve anlaşmayı Tahran’a ilettiğini ve 24 ila 48 saat içinde Tahran’dan cevap beklediğini bildirmişti. Fox News’e konuşan Trump ise "Her şeyin tamamlanabilmesi için 1 haftaya ihtiyaç duyuyoruz” demişti.





İRAN SAATLER İÇİNDE CEVAP VEREBİLİR

Çarşamba günü, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ve 14 maddelik anlaşma üzerindeki son rötüşların yapıldığı bildirilmesine rağmen Tahran’dan bu konuda henüz net bir yanıt gelmedi. CNN’in dün diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Tahran yönetimi önümüzdeki saatler içinde nihai cevabını arabulucu ülke Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletebilir. Buna karşılık, bazı İranlı üst düzey yetkililer, ABD’nin iddiasının aksine anlaşmanın çok yakında olmadığını öne sürüyor. Konuya dair dün sosyal medya platformu X’teki hesabından bir açıklama yayınlayan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, anlaşma iddialarını alaycı bir dille yalanladı. Açıklamasında, iddianın Axios tarafından öne sürüldüğüne işaret eden Kalibaf, sosyal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca "Kaynak: Bana güven kardeşim" anlamına gelen "Source: Trust Me Bro" ifadesine gönderme yaptı. Kalibaf, Axios'un haberi için İngilizce "sahte", "uydurma" anlamına gelen "faux" kelimesine atıfla "Fauxios Operasyonu" tanımlamasını yaptı.



