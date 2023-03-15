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Dünya

İngiliz kadının tecavüz iddiası kurmaca çıktı: Pakistanlılara iftira atmış, 8,5 yıl hapis cezası aldı

İngiltere'de uyuşturularak tecavüze uğradığını ve ardından fuhuşa zorlandığını iddia eden bir kadın, yalan söylediğinin ortaya çıkmasının ardından 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10:47 . 15/03/2023 Çarşamba
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İngiliz kadının tecavüz iddiası ülkeyi alt üst etti.

İngiliz kadının tecavüz iddiası ülkeyi alt üst etti.

22 yaşındaki Eleanor Williams, Mayıs 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı ve 100 binden fazla paylaşım alan açıklamasında, güney Asyalı erkekler tarafından dövüldüğünü, istismar edildiğini ve fuhuşa zorlandığını iddia etmişti.


22 yaşındaki Eleanor Williams.

Williams'ın bu yorumları memleketi Barrow-in-Furness da öfke seline ve yağmalara yol açmıştı. Ocak ayında Williams jüri tarafından adaleti yanıltmaktan suçlu bulunmuştu.


"Kendisini çekiçle yaraladı''


Polis, Williams'ın tecavüz ve yurt dışına kaçırılma iddialarının yalan olduğundan ve iddialarını desteklemek için kendisini çekiçle yaraladığından şüphelenmişti.


Yargıç, Williams'ın neden bu yalanları uydurduğunu bilmediklerini ama Asyalıları suçlayarak iddialarının inandırıcılığını artırmak istediğinin açık olduğunu belirtti.

22 yaşındaki Eleanor Williams, iddialarını desteklemek için kendisini çekiçle yaraladı.

Suçlanan 3 kişi ise mahkemede şüphe altında oldukları dönemde intihara kalkıştıklarını belirtti.


Williams, Mohamed Ramzan adlı Pakistan asıllı iş adamının kendisini 12 yaşında kandırdığını ve Amsterdam'a götürerek fuhuşa zorladığını ileri sürmüştü.


Mohammed Ramzan ve eşi Nicola Holt.

İftira mağduru Pakistanlı: Hayatım cehenneme döndü


Polis daha sonra Williams'ın Amsterdam'da olduğu sırada Ramzan'ın banka kartının İngiltere'de kullanıldığını tespit etti.


Blackpool'a götürülüp ölümle tehdit edildiği ve tecavüze uğradığı iddiaları ise güvenlik kamerasında yalnız olduğu tespit edilince çöktü.


Mahkeme çıkışında konuşan Ramzan, iddialar nedeniyle hayatının 'cehenneme döndüğünü' ve işyerinin iflas ettiğini belirterek tekrar nasıl ayağa kalkacağını bilmediğini söyledi.


Williams, toplumda infial yaratmayı hedeflemediğini söylese de hakim bu paylaşım üzerine Pakistan asıllıların hedef haline gelebileceğinin açık olduğunu söyledi.

#İngiltere
#Tecavüz İddiası
#Asyalılar
24 dakika önce
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İngiliz kadının tecavüz iddiası kurmaca çıktı: Pakistanlılara iftira atmış, 8,5 yıl hapis cezası aldı
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