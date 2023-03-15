İngiliz kadının tecavüz iddiası kurmaca çıktı: Pakistanlılara iftira atmış, 8,5 yıl hapis cezası aldı

22 yaşındaki Eleanor Williams, Mayıs 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı ve 100 binden fazla paylaşım alan açıklamasında, güney Asyalı erkekler tarafından dövüldüğünü, istismar edildiğini ve fuhuşa zorlandığını iddia etmişti.





22 yaşındaki Eleanor Williams.





Williams'ın bu yorumları memleketi Barrow-in-Furness da öfke seline ve yağmalara yol açmıştı. Ocak ayında Williams jüri tarafından adaleti yanıltmaktan suçlu bulunmuştu.





"Kendisini çekiçle yaraladı''





Polis, Williams'ın tecavüz ve yurt dışına kaçırılma iddialarının yalan olduğundan ve iddialarını desteklemek için kendisini çekiçle yaraladığından şüphelenmişti.





Yargıç, Williams'ın neden bu yalanları uydurduğunu bilmediklerini ama Asyalıları suçlayarak iddialarının inandırıcılığını artırmak istediğinin açık olduğunu belirtti.

22 yaşındaki Eleanor Williams, iddialarını desteklemek için kendisini çekiçle yaraladı.

Suçlanan 3 kişi ise mahkemede şüphe altında oldukları dönemde intihara kalkıştıklarını belirtti.





Williams, Mohamed Ramzan adlı Pakistan asıllı iş adamının kendisini 12 yaşında kandırdığını ve Amsterdam'a götürerek fuhuşa zorladığını ileri sürmüştü.





Mohammed Ramzan ve eşi Nicola Holt.





İftira mağduru Pakistanlı: Hayatım cehenneme döndü





Polis daha sonra Williams'ın Amsterdam'da olduğu sırada Ramzan'ın banka kartının İngiltere'de kullanıldığını tespit etti.





Blackpool'a götürülüp ölümle tehdit edildiği ve tecavüze uğradığı iddiaları ise güvenlik kamerasında yalnız olduğu tespit edilince çöktü.





Mahkeme çıkışında konuşan Ramzan, iddialar nedeniyle hayatının 'cehenneme döndüğünü' ve işyerinin iflas ettiğini belirterek tekrar nasıl ayağa kalkacağını bilmediğini söyledi.



